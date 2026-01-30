A- A+

EX-PRESIDENTE Após ataques contra Tarcísio, Eduardo diz estar "satisfeito" com visita do governador ao pai Governador vinha enfrentando críticas dos filhos do ex-presidente em meio à cobrança para endossar à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência

Após atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo cancelamento da visita que faria a Jair Bolsonaro na semana passada, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou estar "especialmente satisfeito" com a ida do gestor paulista para encontrar o ex-presidente na prisão nesta quinta-feira.



Em meio à cobrança para endossar à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, Eduardo havia declarado que Tarcísio "era, até ontem, um servidor público desconhecido da sociedade", eleito graças a Bolsonaro, o que o faria "não ter opção de ir contra" seu pai na escolha do candidato ao Planalto.

Tarcísio havia cancelado a visita que faria ao ex-presidente no último dia 22. O recuo ocorreu poucas horas após Flávio antecipar, publicamente, que o governador ouviria de Bolsonaro que as eleições presidenciais "estão descartadas" para ele. Segundo Eduardo, o gesto do governador ontem ocorre no momento de "focar no que converge" e compartilhar "o mesmo desejo" sobre o futuro do país.

"(A visita) É um gesto que, sem dúvida, faz muito bem a ele (Jair Bolsonaro) neste momento difícil que ele atravessa", escreveu Eduardo. "Por isso, fiquei especialmente satisfeito com a visita realizada hoje. Gestos como esse fortalecem laços, constroem pontes e reafirmam compromissos com o futuro do Brasil", completou.

No mesmo dia em que ocorreria a visita anterior, no entanto, em entrevista ontem ao podcast "Santa Política", Eduardo afirmou que Tarcísio "ganhou notoriedade" somente quando foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro:

— O Tarcísio até ontem era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura. E depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se ele tentar qualquer medida para fazer alguma coisa diferente e sair candidato, no barato ele vai se equiparar a João Doria — disse. — Ele nem tem muito o que aceitar, porque é difícil você mudar essa conduta [de escolha da candidatura de Flávio Bolsonaro].





A alegação para o cancelamento da visita anterior era que Tarcísio já tinha agendamentos em São Paulo. Como mostrou o Globo, não foram divulgados compromissos públicos na agenda para o dia em que ocorreria o encontro e, segundo a assessoria pessoal dele, houve apenas "despachos internos".

Novo 'CEO'

Desta vez, Eduardo também ter disse ter ficado "alegre" pelo fato de Tarcísio ter sido acompanhado pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro — este que compartilhou o post feito pelo irmão. Carlos rebateu, recentemente, a possibilidade do governador se colocar como postulante à Presidência no lugar de Flávio.

No dia 13 de janeiro, Tarcísio divulgou um vídeo com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, na publicação, sua esposa Cristiane Freitas comentou que "o Brasil precisa de um novo 'CEO', meu marido". A mensagem foi curtida pelo governador e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o que gerou críticas de bolsonaristas e dos filhos do ex-presidente.

Em meio à polêmica, Flávio foi visitar o pai — na época ainda preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, antes de ser transferido para o batalhão conhecido como "Papudinha" — e afirmou que sua candidatura à Presidência "não tem volta". Já Carlos utilizou tom irônico e postou nas redes sociais uma imagem do ex-governador João Doria segurando uma revista com a própria foto da capa, escrito "João Dória, o CEO de São Paulo". A publicação foi compartilhada por Eduardo.

'Apoio Flávio', diz Tarcísio

Após a visita desta quinta-feira, Tarcísio disse que mantém um “projeto de longo prazo” em São Paulo e que seu papel no grupo político é disputar a reeleição no estado e ajudar o candidato da direita ao Planalto, que é Flávio. O governador afirmou que sua atuação será em um arranjo mais amplo da direita e defendeu unidade do campo conservador.

— O meu interesse é ficar em São Paulo. Isso não tem controvérsia nenhuma. A gente tem um projeto de longo prazo e quer ver esses projetos se materializando. Apoio Flávio, sem dúvidas. Como eu tenho afirmado constantemente, vamos entrar muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas e falando de projeto para o país — afirmou.

Já Flávio, antes do encontro, mudou o tom e disse que o pai "gostaria muito" de receber o governador paulista para "bater um papo entre amigos", sem fazer menções à conversas eleitorais. Conforme mostrou o Globo, sua declaração anterior havia sido interpretada por aliados de Tarcísio como uma tentativa de enquadramento público e ajudou a elevar a temperatura política em torno de um encontro que vinha sendo tratado apenas como gesto pessoal de solidariedade.

