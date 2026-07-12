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ELEIÇÕES 2026 Após 'ataques da direita', Damares decide deixar equipe de plano de governo de Flávio Senadora disse que pode contribuir numa eventual transição da Presidência e confirma que senador não a procurou desde escalada da crise com Michelle Bolsonaro

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) decidiu deixar a equipe que auxilia o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a formular um plano de governo.

A decisão foi confirmada pela própria em entrevista ao Metrópoles, dias após ela denunciar ataques misóginos de bolsonaristas na esteira do racha familiar entre a aliada Michelle Bolsonaro (PL) e o enteado.

A ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL) havia sido convidada para as discussões sobre a área de direitos humanos do plano de governo. Na entrevista, Damares deixou em aberto uma possível colaboração futura caso Flávio seja eleito em outubro.

— Já fiz o que era preciso no primeiro momento. Depois a gente volta a ajudar no governo de transição — disse.

A senadora destacou ter sido "atacada diretamente pelo time da direita" e confirmou que Flávio não a procurou novamente desde a escalada da crise.

— Ele está correndo — minimizou.

No início de julho, Damares revelou ter sido alvo de uma onda de ataques nas redes sociais. As declarações foram feitas durante reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, presidida pela própria parlamentar, um dia depois de Michelle anunciar que deixaria a presidência do PL Mulher em meio à crise com Flávio — em vídeo, a mulher de Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o senador a maltratou e desrespeitou.

Segundo Damares, os ataques ultrapassaram as críticas políticas e passaram a atingir sua vida pessoal e sua família.

— Essa semana eu tenho sido vítima dos mais terríveis ataques (…) Disseram que vão matar minha filha. Inclusive eles fazem imagens de como vão matar a minha filha. A minha filha é uma menina indígena. Eu sou mãe de uma menina indígena. E eles simulam imagens que estão empalando a minha filha, que estão decapitando ela. É uma violência política que a gente não consegue imaginar — afirmou, na ocasião.

Após o discurso, Damares afirmou ao GLOBO que a bancada feminina do Senado passou a avaliar a adoção de medidas institucionais diante dos episódios recentes de violência política contra mulheres, independentemente de uma manifestação formal das vítimas.

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