Após ato na Paulista, Bolsonaro vai ao interior de SP para dar "bênção" a pré-candidatos do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro dará seu pontapé como cabo eleitoral neste fim de semana. Após mobilizar milhares de apoiadores em São Paulo no domingo, ele vai ao interior do estado para oficializar a pré-candidatura de aliados a prefeituras da região, numa agenda organizada pelo partido.

O presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado (PL), e outros deputados federais e estaduais vão acompanhá-lo. O roteiro começou já nesta sexta-feira, com Americana, Nova Odessa e Itu. No sábado, o destino será Piracicaba e Santa Bárbara d'Oeste.

Bolsonaro teve votação expressiva no segundo turno da eleição de 2022 contra Lula em todas as cinco cidades: Piracicaba (67,90%), Americana (67,26%), Santa Bárbara d'Oeste (66,34%), Itu (64,10%) e Nova Odessa (62,48%).

Importantes redutos conservadores, os municípios paulistas enviaram caravanas ao ato convocado por Bolsonaro no domingo. Cerca de 185 mil pessoas compareceram à Avenida Paulista para ouvir o líder em meio às investigações que o cercam sobre os ataques do 8 de Janeiro.

Em Piracicaba — a maior cidade do circuito, com 423 mil habitantes —, por exemplo, o gabinete do vereador Fabrício Polezi (PL) despachou seis ônibus para o evento. Ele deve estar no palanque de Bolsonaro junto do deputado estadual Alex de Madureira (PL), pré-candidato à prefeitura com bênção do ex-presidente.

— O Bolsonaro teve praticamente 70% dos votos aqui em Piracicaba, onde também teremos uma candidatura do PT (a deputada estadual Professora Bebel). A gente não sabe se vai haver polarização, mas se tiver, o Bolsonaro vai desequilibrar. O apoio dele é decisivo numa eleição — diz Madureira.

Bolsonaro deve receber o título de cidadão honorário de Piracicaba das mãos do vereador Laércio Trevisan Júnior, presidente municipal do PL. Em Santa Bárbara d'Oeste, a homenagem também é esperada, já que foi aprovada quase por unanimidade.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, aproveita a vinda do aliado para trocar o PV pelo PL em sua corrida pela reeleição. Ele compareceu à manifestação na Avenida Paulista no domingo, a que chamou de "ato cívio de respeito e amor".

Em Nova Odessa, o ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (2013-20), que migrou do PSDB para o PL no ano passado, recebe Bolsonaro para um café — e seu apoio para voltar à prefeitura no ano que vem. Já em Itu, estava previsto o lançamento da pré-candidatura de outro deputado estadual, Rodrigo Moraes (PL), que está em seu quarto mandato na Alesp.

A turnê deve servir para ajudar o PL a conquistar mais prefeituras em 2024. Em São Paulo, a legenda elegeu 41 prefeitos na última eleição, e hoje tem 56, de acordo com levantamento do veículo "Poder360". Bolsonaro venceu em 547 das 645 cidades paulistas, e teve 55,23% da preferência do eleitorado (14,12 milhões de votos), contra 44,77% de Lula (11,5 milhões).

Críticas

A passagem de Bolsonaro pelo interior também vem provocando reações de opositores, ainda que minoritárias. Em Santa Bárbara, a única vereadora a votar contra a concessão da homenagem, Esther Moraes — ativista social do próprio partido do ex-presidente —, criticou o projeto:

— A concessão de um título honorífico requisita que a pessoa atue na vida da cidade e, de alguma maneira, contribua com a história do município. Não é o caso do Bolsonaro. Ele não tem absolutamente nenhuma ação direta para Santa Bárbara, e fez uma péssima gestão para o país. O fato de sermos do mesmo partido me envergonha, por isso estou de saída do PL nessa janela partidária — declara Esther.

Em Piracicaba, o Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia (Ipedd), do qual o ex-prefeito José Machado (PT) faz parte, publicou nota chamando a homenagem de "vergonha". Partidos de esquerda se organizam para protestar durante a visita.

