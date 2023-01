A- A+

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Após atos no Planalto, Lula faz vídeo com imagem de Jesus e diz: 'Juntos, vamos mudar esse país' Gravação foi feita nesta segunda-feira no gabinete presidencial após o episódio de vandalismo de terroristas no Congresso, Planalto e STF

Um dia após golpistas quebrarem prédios públicos da capital federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou um vídeo nesta segunda-feira no qual recebe uma imagem de Jesus no Palácio do Planalto. Na gravação, Lula direciona o olhar para a estátua e afirma em tom emotivo que, "juntos, vamos mudar esse país".

Lula aparece ao lado da primeira-dama Janja e do ministro Alexandre Padilha e explica que mandou buscar a imagem no Museu da República. Em seguida, conta que a imagem ficou guardada e a madeira perdeu a cor com o tempo. Depois, o petista complementa : 'Eu já voltei e agora você vai voltar":

"Tantos anos e eu descubro que o meu Cristo estava no Museu da República. Então, eu vou colocar onde sempre ficou me ajudando a governar esse país (...) E, juntos, nós vamos mudar esse país", disse.

O gesto de Lula aos cristãos, no entanto, ocorre menos de 24 horas após os atos de radicais bolsonaristas e golpistas em Brasília. Desde que foi alçado ao poder em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou o apoio da maioria dos líderes evangélicos. Alguns deles inclusive aderiram aos atos golpistas, embora boa parte tenha criticado publicamente os atos de violência.

Para petistas, Lula busca fazer acenos para os cristãos para recuperar parte desse eleitorado e começar a tentar dividir os grupos de apoiadores de Bolsonaro que são ligados aos evangélicos, ao agronegócio e aos setores das forças de segurança.

