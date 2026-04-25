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Eleições 2026 Após atrito entre Nikolas e Jair Renan, Flávio Bolsonaro pede unidade da direita Senador do PL ainda afirmou que "apoio não se impõe", se "conquista", e que assumirá a responsabilidade, caso as coisas não deem certo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, publicou nesta sexta-feira, 25, um texto em tom de apelo à base bolsonarista, pedindo união e criticando o que chamou de "provocações e cobranças dentro do nosso próprio time" A manifestação ocorre após o novos atritos públicos entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desta vez com o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC).

"Uma coisa continua me preocupando: as provocações e cobranças dentro do nosso próprio time. Preciso muito de todos me defendendo das mentiras criminosas da esquerda e esfregando a verdade na cara deles", escreveu o senador no texto.

"Mas fica aqui meu pedido sincero: não precisa 'pressionar' ninguém ou me 'defender' de pessoas que também querem Bolsonaro na Presidência da República. Já disse algumas vezes e repito, cada um tem o seu tempo e a sua forma de ajudar", continuou o senador.

Flávio ainda afirmou que "apoio não se impõe", se "conquista", e que assumirá a responsabilidade, caso as coisas não deem certo.

O texto foi interpretado por aliados como tentativa de reduzir o desgaste causado pela escalada de conflitos no campo da direita. Na véspera, Nikolas Ferreira voltou a atacar Jair Renan em uma postagem no X (antigo Twitter), afirmando que a "capacidade cognitiva" do vereador seria menor que a de uma "toupeira cega". A troca de farpas começou após críticas do influenciador Junior Japa a Nikolas, incluindo insinuações sobre troca de apoio por emendas e falta de engajamento na pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. O episódio se ampliou com respostas públicas de outros influenciadores e novas críticas de Nikolas a membros da família Bolsonaro.

Flávio já havia minimizado rusgas entre Nikolas e Eduardo Bolsonaro, além de uma possível falta de empenho à sua campanha pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).



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