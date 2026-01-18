A- A+

eleições 2026 Após atritos com Bolsonaro, Caiado tenta se aproximar do PL para emplacar vice na sucessão em Goiás Negociação entre o União e o PL em Goiás começou há cerca de um ano, durante uma visita de Daniel Vilela ao ex-presidente

Após se enfrentarem na eleição para a prefeitura de Goiânia em 2024 — marcada por ataques e um racha na direita —, o grupo político do governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (União Brasil), e integrantes do PL agora negociam uma aliança no estado para o pleito deste ano.

Enquanto aliados de Caiado se movimentam em prol da pré-candidatura do vice-governador, Daniel Vilela (MDB), ao Palácio das Esmeraldas, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro busca com a movimentação costurar uma chapa forte para disputar o Senado.

Caiado tratou da possível composição no estado em um encontro no fim de dezembro com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido pelo pai para a corrida ao Planalto.

— Foi uma conversa madura sobre o cenário nacional e local. Falamos sobre manter as conversas que devem se intensificar e afunilar em 2026. E as decisões serão tomadas no tempo certo e com maturidade política — afirmou Vilela.

A negociação entre o União e o PL em Goiás começou há cerca de um ano, durante uma visita de Vilela a Bolsonaro. O encontro foi articulado pelo ex-deputado federal e vereador Major Victor Hugo (PL), que chegou a ocupar a liderança do governo do ex-presidente na Câmara.

Divisão interna

Na ocasião, a reunião provocou a publicação de uma nota de repúdio do presidente estadual do PL, senador Wilder Morais (GO), que lançou no ano passado sua pré-candidatura ao governo de Goiás. O texto criticava o correligionário por estabelecer “diálogos com seus adversários em âmbito estadual”.

À época, o campo governista e a sigla de Bolsonaro tinham acabado de se enfrentar na eleição pelo comando de Goiânia. Sandro Mabel (MDB), que teve o apoio de Caiado, venceu a disputa no segundo turno contra o ex-deputado federal Fred Rodrigues (PL).

A pré-candidatura de Wilder foi lançada sob divisão no PL: parte defendeu apoio ao vice de Caiado e outra, que saiu vencedora, se manifestou favorável a uma candidatura própria. A chapa também inclui como pré-candidato ao Senado o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

Em nota, o partido afirmou que os dois “reforçam a unidade interna da legenda e a construção de uma chapa majoritária robusta, com forte apelo entre o eleitorado conservador do estado”.

Como parte da estratégia para viabilizar a candidatura estadual, o partido promoveu uma série de encontros entre correligionários e apoiadores no estado ao longo do mês de dezembro, após cobranças de aliados do parlamentar por mais aparições públicas de Wilder.

O senador apareceu em terceiro lugar na última rodada da Genial/Quaest para a corrida estadual, feita em agosto do ano passado, com 10% das intenções de voto. Aposta de Caiado e à frente no levantamento, Vilela somou 26%.

O deputado federal Marconi Perillo (PSDB), cuja pré-candidatura foi lançada em setembro, mas ainda é vista como incerta por interlocutores, marcou 22%.

Integrantes do PL mais próximos do MDB, ouvidos reservadamente, alegam que o lançamento da pré-candidatura de Wilder serviu para marcar posição e, futuramente, negociar com Vilela. Internamente, a sigla tem enfrentado uma debandada de prefeitos, que buscam se filiar ao União de Caiado ou ao MDB do vice-governador.

O movimento é criticado por Fred Rodrigues, candidato derrotado no pleito para a prefeitura de Goiânia em 2024 e vice-presidente estadual do PL, que afirma que a investida contra os prefeitos “não é um bom cartão de visitas”.

Rodrigues, contudo, admite que a sigla tem interesse em compor na chapa da primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil), que tem liderado pesquisas de intenção de voto para o Senado no estado.

— Se o governador tinha a pretensão de construir um apoio do PL nacional e estadual, essa investida contra os prefeitos feito pelo MDB e pelo União Brasil certamente não é um bom cartão de visitas e deve atrapalhar a possibilidade de costuras futuramente — afirma o bolsonarista.

Movimentação nacional

Em paralelo, Caiado busca atrair votos da base bolsonarista e tem investido no discurso sobre segurança pública e no antipetismo. No ano passado, também fez acenos a Bolsonaro ao prometer anistia ao ex-mandatário em caso de vitória nas eleições presidenciais.

Em dezembro, Caiado anunciou que vai manter sua pré-candidatura mesmo após Flávio ser escolhido para representar o pai na corrida pelo Palácio do Planalto.

