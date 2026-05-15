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REUNIÃO Após áudio de Vorcaro com Flávio Bolsonaro, André Mendonça marca reunião com a PF Reunião ocorre após a divulgação, na última quarta-feira, de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça marcou para esta sexta-feira uma reunião com a equipe da Polícia Federal (PF) responsável pela Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master. Segundo interlocutores, o encontro tratará de vazamentos relacionados à investigação e de alinhamentos gerais da operação.

A reunião ocorre após a divulgação, na última quarta-feira, de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, publicadas pelo site Intercept Brasil. Nos diálogos, o parlamentar pede ao banqueiro pagamentos de “parcelas” para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, previsto para ser lançado às vésperas da eleição de outubro.

A obra cinematográfica, que conta a história da campanha presidencial de 2018 de Bolsonaro, teria recebido R$ 61 milhões repassados por Vorcaro. Flávio Bolsonaro confirmou as tratativas, mas negou qualquer contrapartida.

— O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público — afirmou o senador.

O material revelado, também sob investigação da PF, mostra que Flávio Bolsonaro insistiu no repasse para o filme em mais de uma ocasião e demonstrava conhecimento sobre a crise enfrentada pelo Banco Master naquele período. Um dos diálogos ocorreu na véspera da primeira prisão de Vorcaro.

A primeira cobrança documentada foi feita em 8 de setembro de 2025. Na mensagem, o senador afirmou que os responsáveis pela produção do filme “Dark Horse” enfrentavam dificuldades financeiras para manter a montagem da obra.

“Tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso, e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme”, escreveu.

Em outro contato, dois meses depois, Flávio voltou a cobrar o empresário.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz”, afirmou.

Na manhã de quarta-feira, ao ser questionado por um repórter do Intercept sobre o conteúdo das mensagens, o senador classificou os diálogos como “uma mentira”. Mais tarde, após a publicação da reportagem, admitiu os contatos com Vorcaro e afirmou que se tratava de uma negociação entre entes “privados”.

Vorcaro está preso e negocia um acordo de delação premiada que pode atingir representantes dos três Poderes. São esperadas revelações sobre sua atuação para obter blindagem política e encobrir supostas fraudes no banco.

Após atingir nomes de diferentes correntes ideológicas, o escândalo provocou uma disputa de narrativas entre setores da esquerda e da direita. As novas revelações, somadas à operação da PF que teve como alvo o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ampliaram a pressão sobre o bolsonarismo.

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