escala 6x1 Após aval de Lula, líder do PT discutirá proposta de fim da escala 6x1 com presidente da CCJ Travada no Congresso há mais de dois meses, discussão da pauta pelo colegiado poderá ser o primeiro passo dado pelo texto na Casa

Após a sinalização dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que deseja dar prosseguimento ao debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 na Casa.



Em entrevista ao Estadão, o parlamentar disse que levará a PEC que versa sobre o tema para ser discutida na próxima semana com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Paulo Azi (União-BA). A análise pelo colegiado seria o primeiro passo dado pelo texto desde a sua proposição, em fevereiro deste ano, pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP).

A movimentação acontece depois de Lula endossar a pauta durante o seu pronunciamento oficial emitido em rede nacional de rádio e TV na última quarta-feira, na véspera do Dia do Trabalhador. Na ocasião, ele afirmou que o governo deve promover novos debates entorno da mudança da jornada de trabalho e ouvir setores da sociedade sobre o assunto.

— Nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam seis dias no serviço e têm apenas um dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora de o Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade, para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras — disse Lula.

Parada no Congresso há mais de dois meses, a proposição dependia da adesão do presidente Lula para avançar na Casa, afirmou ao Globo o vereador Rick Azevedo (PSOL-SP), aliado próximo a Hilton e fundador do movimento Vida Além do Trabalho (VAT). Dentro do PT, por sua vez, o tema é descrito como "pauta histórica" no site do partido e foi definido como uma das prioridades da bancada da legenda neste ano, afirmou o secretário nacional de comunicação da legenda, Jilmar Tatto (PT-SP).

O tema também foi uma das demandas apresentadas por participantes das comemorações do 1º de maio, nesta quinta-feira, organizadas pelas centrais sindicais em São Paulo. Também foram às ruas da capital paulista integrantes do VAT, convocados por Érika Hilton. A parlamentar, no entanto, foi criticada por bolsonaristas por ter mencionado o show da Lady Gaga, que acontece no Rio de Janeiro neste sábado, ao comentar sobre a baixa adesão de seu ato na Avenida Paulista.

