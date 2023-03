A- A+

brasil Após Bolsonaro dizer que Michelle não será candidata, ex-primeira-dama faz pedido Michelle Bolsonaro assume posto no PL Mulher

No mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao país e rejeitou a ideia de Michelle Bolsonaro ser candidata em 2026, a ex-primeira-dama pediu uma participação maior de mulheres em "cargos de decisão". Ao assumir o posto de presidente nacional do PL Mulher, ela seu abriu o discurso afirmando que estava feliz pela volta "do meu amor".

Mais cedo, Jair Bolsonaro afirmou que sua esposa não disputaria eleições porque não teria vivência politica.

"Hoje, 30 de março, é dia muito feliz, particularmente para mim, para nossa família, para a Nação, que é a volta do meu amor" disse Michelle, acrescentando:

"O PL é o partido das mulheres. Somos poucas nos cargos de decisão, mas isso vai mudar" discursou, sendo aplaudida pela plateia.

Ao finalizar sua fala, Michelle ressaltou que as mulheres entram na política por uma causa. Em seguida, citou as suas bandeiras: Deus, pátria e família.

Bolsonaro, embora convidado, não compareceu. Michelle fez uma ligação, reproduzida no viva-voz, e ele cumprimentou a deputada Bia Kicis (PL-DF), que assumiu o diretório da legenda no DF. Na breve chamada, ele pediu desculpas à plateia, dizendo que estava muito bem representado por "'dona Michelle".

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, também discursou e citou o retorno de Jair Bolsonaro.

"O PL foi construído por Jair Bolsonaro. Ele transformou o PL no maior partido do Brasil" disse

Integrantes do partido disseram que o conservadorismo vai crescer no DF. Durante o evento, a plateia gritou "mito" algumas vezes.

