brasil Após Bolsonaro receber leite condensado personalizado, Nestlé diz que lata foi adulterada Ex-presidente ganhou café da manhã de vizinhos que entregaram o produto com o rótulo "nosso eterno presidente desde 2019"

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) posar com uma lata de leite condensado personalizada com os dizeres "nosso eterno presidente desde 2019", a empresa de alimentos e bebidas Nestlé emitiu um comunicado oficial em que nega ter envolvimento com a ação de cunho político e afirma que a embalagem foi adulterada por terceiros.

"A Nestlé esclarece que não realizou ação de personalização e envio das latas de Leite Moça. A embalagem original e a identidade visual do produto foram usadas de forma indevida por terceiros", diz nota.

No último domingo, Bolsonaro ganhou um café da manhã de boas-vindas por parte de seus vizinhos do Condomínio Solar de Brasília. Entre os presentes concedidos ao ex-presidente, estava a lata personalizada, que chegou a ser compartilhada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Quanto carinho", escreveu.

Durante o mandato de Jair Bolsonaro, em 2020, o governo federal foi alvo de um escândalo por ter gasto mais de R$ 15 milhões com leite condensado. Posteriormente, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas fez uma representação para apurar o caso por "supostas irregularidades nos atos da administração".

