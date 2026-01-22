A- A+

STF Após cancelamento, Moraes autoriza que Tarcísio encontre Bolsonaro na quinta-feira (29) Ministro também permitiu que senador e coordenador de campanha do Flávio, Rogério Marinho, vá ao presídio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como “Papudinha”.

Após o recuo do governador, que cancelou o encontro previsto para hoje sob a justificativa formal de compromissos em São Paulo, o ministro permitiu que os dois se reúnam na próxima quinta-feira (29), entre 11h e 13h.

Este será o primeiro encontro entre os dois desde a prisão de Bolsonaro, no fim de novembro — e também a primeira conversa desde que o ex-presidente indicou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato ao Planalto, em dezembro.

Após o cancelamento, Tarcísio tentou conter especulações sobre 2026, reafirmar que será candidato à reeleição e reforçar publicamente lealdade a Bolsonaro. Em publicação no X, o governador escreveu:

— Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu totl apoio e solidariedade.

Segundo interlocutores, o reagendamento busca reduzir o desgaste político provocado pelo cancelamento e retomar o caráter “pessoal” do encontro, tratado pelo entorno de Bolsonaro como gesto de solidariedade. A avaliação do grupo é que, com a visita já autorizada anteriormente, um novo agendamento seria uma forma de evitar a leitura de afastamento de Tarcísio em relação ao ex-presidente, em meio à disputa interna do bolsonarismo sobre o desenho de 2026.

O cancelamento, porém, ocorreu justamente para impedir que o encontro virasse um gesto político em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto.

Apesar de já ter feito acenos ao filho do ex-presidente, Tarcísio passou a ver na visita um risco de “enquadramento” eleitoral depois que Flávio antecipou publicamente o teor do encontro e disse que Bolsonaro reforçaria ao governador que sua prioridade deveria ser a reeleição em São Paulo.

Na quarta-feira, Flávio afirmou ao Gque o pai diria a Tarcísio que seu foco deveria ser o governo paulista:

— Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele — afirmou o senador.

A declaração foi recebida no entorno do governador como uma tentativa de fixar publicamente uma posição que ele tenta adiar: ainda que negue intenção presidencial imediata, Tarcísio resiste a ser tratado como peça subordinada de uma estratégia definida pelo clã Bolsonaro. Aliados dizem que ele se irritou com a repercussão e optou por recuar para não abrir espaço a cobranças para que “entre de cabeça” na campanha de Flávio.

O cancelamento também provocou incômodo entre aliados do ex-presidente. Um líder de um grande partido do Centrão disse ter achado “estranha” a decisão do governador, percepção que também chegou ao entorno de Flávio. No bolsonarismo, o entendimento é que Tarcísio evitou o encontro porque seria cobrado por Bolsonaro e pressionado a dar um apoio mais explícito ao senador.

A orientação do governador, segundo interlocutores, é não fechar portas, mas também não assumir compromissos adicionais agora. A estratégia é empurrar para abril qualquer definição mais clara sobre o grau de engajamento na eleição presidencial, sob o argumento de que, com Bolsonaro preso e o bolsonarismo em reacomodação, qualquer gesto pode virar “carimbo” de alinhamento.

O recuo teve peso adicional porque o próprio Tarcísio havia verbalizado que faria a visita após autorização do STF. Na terça-feira, ele afirmou que o encontro estava confirmado:

— Está prevista para quinta-feira essa visita. Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, sobretudo um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou manifestar a minha solidariedade, o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele sempre vai poder contar comigo.

