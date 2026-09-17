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Política Após cancelar julgamento e novo embate entre ministros, Fachin recebe integrantes do STF no gabinete Conversas ocorrem após impasse no julgamento sobre Moraes e em meio a novo embate envolvendo Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, passou a receber ministros em seu gabinete nesta quinta-feira, em mais uma rodada de conversas em meio à crise interna na Corte, após o impasse no julgamento desta semana e uma nova troca de acusações envolvendo integrantes do tribunal.



Fachin recebeu nesta tarde o ministro Cristiano Zanin na Presidência do STF. Há ainda a possibilidade de que Luiz Fux seja recebido pelo presidente da Corte mais tarde. As conversas ocorrem no mesmo dia em que Fachin decidiu cancelar a sessão plenária prevista para esta quinta-feira e retirar da pauta do próximo dia 23 o julgamento sobre a conduta de André Mendonça nas investigações relacionadas ao Banco Master.



A agenda oficial de Fachin também prevê, às 18h15, uma audiência com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. O compromisso consta da programação da Presidência e não está relacionado, a princípio, às conversas com integrantes do Supremo sobre a crise interna.



A movimentação ocorre dois dias depois de uma das sessões mais tensas desde o início da crise. Na terça-feira, o plenário não conseguiu superar a discussão preliminar sobre se os casos envolvendo Alexandre de Moraes e Mendonça deveriam ser analisados conjuntamente. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino depois de sucessivos embates entre ministros, incluindo um bate-boca entre Gilmar Mendes e Mendonça.

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