BRASIL Após cancelar visita a Bolsonaro alegando compromissos, Tarcísio terá apenas despachos internos Governador de São Paulo chegou a confirmar viagem a Brasília nesta quinta-feira (22), mas depois desistiu

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não divulgou compromissos públicos em sua agenda nesta quinta-feira (22). Segundo sua assessoria pessoal, ele terá apenas despachos internos no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio tinha viagem marcada para Brasília hoje, onde visitaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como “Papudinha”. O encontro chegou a ser confirmado pelo governador na terça-feira (20), mas foi cancelado horas depois, sob a alegação de que ele já tinha agendamentos em São Paulo.

O encontro entre Bolsonaro e Tarcísio, segundo o senador Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai para concorrer à presidência, teria o objetivo de reforçar ao governador que sua reeleição em São Paulo seria prioritária para o ex-presidente. Isso irritou Tarcísio, que ainda sonha em concorrer ao Palácio do Planalto, ao mesmo tempo em que disse mais de uma vez que iria apoiar Flávio, mas "no momento certo", segundo interlocutores.





A "pressa" como o entorno bolsonarista estaria pressionando Tarcísio para que ele "entrasse de cabeça" na empreitada do filho mais velho de Bolsonaro é o principal motivo para a "irritação" do governador paulista, ainda de acordo com pessoas ligadas ao governador.

A orientação do governador é não fechar portas nem assumir compromissos adicionais agora. A estratégia é empurrar para abril qualquer definição mais clara sobre o grau de engajamento na eleição presidencial, sob o argumento de que, com Bolsonaro preso e o bolsonarismo em reacomodação, qualquer gesto pode virar “carimbo” de alinhamento.

A visita havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e seria o primeiro encontro entre os dois após a prisão do ex-presidente, no fim de novembro — e também a primeira conversa desde que Bolsonaro indicou Flávio como pré-candidato ao Planalto, em dezembro. A solicitação havia sido apresentada pela defesa do ex-presidente.

