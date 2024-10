A- A+

Avião de Lula Após cerca de 5 horas no ar, avião de Lula pousa no México Problema técnico fez aeronave presidencial interromper voo ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva pousaram há poucos instantes no Aeroporto Internacional Felipe Angeles (NLU), que fica a um hora da Cidade do México.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem, na tarde desta terça-feira (1º), e teve de passar por cerca de 5h voando em círculos para despejar combustível, a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo, de acordo com dados da plataforma FlightAware, que mostra informações sobre tráfego aéreo em tempo real.

Por volta das 22h19, a aeronave pousou, segundo a plataforma.

Nesta quarta-feira (2), Lula e assessores embarcam em outra aeronave da FAB para Brasília.

Ainda não foi divulgada causa nem do problema técnico da aeronave presidencial, um Airbus A329CJ. Os procedimentos de segurança para a solução foram considerados bem-sucedidos. Os nomes dos integrantes da comitiva presidencial que acompanhavam Lula também não foram informados.

Lula cumpriu agenda oficial no México por dois dias. O principal compromisso foi a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum.

Veja também

Natal na Venezuela Natal na Venezuela? Uma 'chacota miserável', reclamam aposentados