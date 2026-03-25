Após condenação no TSE, Castro afirma ter governado dentro da legalidade e diz que vai recorrer
Ex-governador foi considerado culpado por esquema que utilizou estruturas públicas para financiar cabos eleitorais
Após ser condenado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, que renunciou ao cargo nesta segunda-feira, foi às redes sociais se defender. Ele disse ter "plena convicção" de que governou o estado dentro da legalidade e acrescentou que pretende recorrer da decisão.
"Recebo com grande inconformismo a decisão que, hoje, vai contra a vontade soberana dos quase 5 milhões de eleitores fluminenses", escreveu Castro no seu perfil do X, antigo Twitter. O ex-governador afirmou que as acusações relativas ao escândalo do Ceperj "se referem a questões anteriores ao período eleitoral de 2022".
"Após obter acesso ao acórdão, pretendo recorrer e lutar até a última instância para restabelecer o que considero um desfecho justo para esse caso", concluiu Castro. Veja abaixo a publicação do ex-governador:
Castro foi acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A ação sustenta que houve uso da estrutura da Fundação Ceperj e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) para contratação de cabos eleitorais, com distribuição de cargos e recursos públicos para ampliar apoio político durante o período eleitoral.
Além do governador, são réus o ex-vice-governador Thiago Pampolha (MDB) — que deixou o cargo para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ) — e o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). Todos negam as acusações.