Investigação Após conversa com Hugo Motta sobre operação da PF, deputado diz que provavelmente demite assessor Afonso Motta diz acreditar na inocência de assessor e avalia pedido de propina se deu entre hospital e lobista

O deputado Afonso Motta (PDT-RS) disse acreditar na inocência do assessor acusado em inquérito da Polícia Federal, mas avalia sua demissão.

O parlamentar nega qualquer envolvimento com o lobista que intermediou a propina com o hospital Ana Nery e afirmou que suas emendas seguem ritos rigorosos.

— É uma circunstância lamentável eu estava fora de Brasília. Em momento algum eu apareço como investigado, mas claro que isso não diminui a nossa preocupação. Eu não tinha conhecimento da existência dos seis por cento, é uma relação do Ana Nery com essa pessoa que fazia essa intermediação

E completou:

— Eu sou um parlamentar que acompanha o desempenho e a indicação dos recursos, evidentemente que no caso está sendo investigada uma situação com outra dimensão, onde o intermediário tem uma relação de remuneração. Eu nunca tive nenhuma relação que tivesse essa natureza

O assessor trabalhava com Afonso Motta há 15 anos e dividia o apartamento funcional com o deputado.

— Acredito na inocência. Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com ele no meu retorno, vou conversar com ele, é uma investigação, não tenho uma condenação, mas ele está afastado por decisão judicial. Provavelmente irei demiti-lo, mas vou aguardar às investigações

