A- A+

Ministério Após conversa com Lula, ministra do Turismo diz que está 'à disposição' Daniela Carneiro participa de audiência na Câmara na tarde desta terça-feira

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), evitou falar nesta terça-feira sobre sua possível demissão, mas ressaltou que está "à disposição" do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Após reunião com Lula, Daniela se dirigiu à Câmara, onde falou com a imprensa. De saída do União Brasil, a parlamentar licenciada afirmou ainda que é "uma indicação" do próprio presidente.

— Tive hoje uma conversa muito boa, muito positiva. Volto a dizer: estou à disposição do presidente, eu fui indicação dele e estou aqui para contribuir com o Brasil — disse a ministra do Turismo.

Na Câmara, ela falará nesta tarde sobre assuntos relacionados às políticas da pasta.

— Estou à disposição do presidente da República. Então, vamos focar no Turismo, falar da importância do turismo para geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Ela disse ainda que não tem motivos para esperar um confronto com a oposição na Comissão do Turismo, onde é realizada a audiência.

— Não, de forma alguma, não tem nenhum motivo pra isso.

Perguntada duas vezes sobre a sua permanência à frente da pasta, Daniela Carneiro disse ainda que era para todos ficarem "tranquilos".

De saída para o Republicanos, a ministra é alvo de pressão de pelo menos 50 deputados federais do União Brasil. Eles pedem a troca no primeiro escalão para que a legenda possa ser representada no governo federal.

Veja também

Medida Mendonça Filho apresenta projeto para proibir concessão de TV e rádio a partidos políticos