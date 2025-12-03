Após conversa com Trump, Lula diz que Brasil pode esperar novas revogações de tarifas

A- A+

Após a conversa por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil pode esperar uma nova leva de revogações de tarifas de produtos exportados para os Estados Unidos.

"Da mesma forma que o povo brasileiro teve uma notícia ruim quando o presidente Trump anunciou a taxação, acho que está perto de a gente ouvir uma notícia boa, além dessa notícia de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele já fez. Conversei seriamente com o presidente Trump sobre a necessidade do fortalecimento das duas maiores democracias do Ocidente: Brasil e Estados Unidos. Portanto, não tem sentido essa taxação. Disse para ele que era importante ver isso", disse Lula, em entrevista à TV Verdes Mares, do Ceará, nesta quarta-feira.

Indagado em seguida se era possível esperar a revogação das tarifas, o presidente respondeu:

"A gente pode esperar".

