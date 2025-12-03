Qua, 03 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Após conversa com Trump, Lula diz que Brasil pode esperar novas revogações de tarifas

Presidente disse em entrevista a uma TV nesta manhã que "está perto de a gente ouvir uma notícia boa"

Reportar Erro
Presidente Lula em cerimônia de anúncio da ampliação da Refinaria Abreu e LimaPresidente Lula em cerimônia de anúncio da ampliação da Refinaria Abreu e Lima - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Após a conversa por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil pode esperar uma nova leva de revogações de tarifas de produtos exportados para os Estados Unidos.

"Da mesma forma que o povo brasileiro teve uma notícia ruim quando o presidente Trump anunciou a taxação, acho que está perto de a gente ouvir uma notícia boa, além dessa notícia de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele já fez. Conversei seriamente com o presidente Trump sobre a necessidade do fortalecimento das duas maiores democracias do Ocidente: Brasil e Estados Unidos. Portanto, não tem sentido essa taxação. Disse para ele que era importante ver isso", disse Lula, em entrevista à TV Verdes Mares, do Ceará, nesta quarta-feira.

Leia também

• Lula sanciona lei com isenção de tributos federais para doação de medicamentos

• Lula e Trump dispostos a cooperar contra crime organizado

• Lula defende Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e relembra acusações de corrupção

Indagado em seguida se era possível esperar a revogação das tarifas, o presidente respondeu:

"A gente pode esperar".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter