Após Copom, comissão no Senado aprova novo convite para Campos Neto prestar esclarecimentos

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um novo convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, compareça ao Senado para prestar esclarecimentos sobre a política monetária e a definição da taxa Selic.



Foram apresentados quatro requerimentos dos senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogério Marinho (PL-RN) e Plínio Valério (PSDB-AM).

"O choque com a decisão do Copom é de fácil compreensão. O Brasil passa por um claro processo de redução da inflação. O IPCA dos últimos meses tem sido reiteradamente abaixo das expectativas, e desacelerou para apenas 0,23% em maio", disse Randolfe Rodrigues em requerimento.

Campos Neto já esteve em Comissão no Senado no última dia 25 de abril, quando defendeu a autonomia da instituição.

Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defenderam a convocação do presidente do BC.

— O Senado deve fazer isso. O Senado tem um compromisso com a República. É papel deles chamarem o presidente do BC e não tem nada de autoritarismo nisso — disse Carlos Fávaro.

