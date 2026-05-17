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Após crise com Vorcaro, Flávio busca empresários da Faria Lima para acalmar mercado

Pré-candidato do PL tem agendas em São Paulo nesta semana após desgaste provocado por revelação de negociações para financiar filme sobre Jair Bolsonaro

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Flávio Bolsonaro tem encontros em São Paulo para minimizar impacto das notícias sobre relação com Vorcaro Flávio Bolsonaro tem encontros em São Paulo para minimizar impacto das notícias sobre relação com Vorcaro  - Foto: Vitor Souza/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) embarca para São Paulo nesta semana para uma rodada de encontros com empresários e investidores da Faria Lima numa tentativa de reduzir a tensão no mercado financeiro após a crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

A estratégia da campanha é preservar a imagem do senador como principal nome da direita para a disputa presidencial de 2026.

Depois de passar os últimos dias mergulhado em reuniões de crise em Brasília, Flávio viajou na sexta-feira para o Rio de Janeiro e participou até sábado de agendas políticas em Sorocaba e Campinas voltadas ao lançamento da chapa bolsonarista no estado.

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Em seguida, o senador retornou a Brasília antes de embarcar novamente para São Paulo, onde terá encontros reservados com representantes do setor financeiro ao longo da semana. A previsão é que a viagem ocorre entre terça e quarta-feira.

Segundo interlocutores ouvidos pelo GLOBO, a agenda com empresários já vinha sendo organizada antes da divulgação da reportagem do Intercept Brasil sobre as negociações entre Flávio e Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repercussão do caso, porém, transformou os encontros em parte importante da estratégia de reação da campanha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A avaliação dentro do entorno do senador é que Flávio precisa agir rapidamente para evitar que o episódio amplie dúvidas no empresariado justamente no momento em que adversários e setores da própria direita passaram a questionar sua viabilidade eleitoral após o caso Master.

Aliados afirmam que o senador continuará defendendo junto ao empresariado uma agenda liberal na economia, baseada em redução de impostos, desburocratização e aproximação com o setor privado.

Nos bastidores, integrantes da pré-campanha admitem preocupação com a repercussão da crise entre investidores e operadores financeiros. A relação entre Flávio e Vorcaro dominou conversas durante a Brazil Week, em Nova York, e ampliou dúvidas dentro de setores empresariais que vinham enxergando o senador como o nome mais competitivo da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A turbulência ganhou ainda mais repercussão após a forte reação do mercado financeiro na quarta-feira, dia da divulgação da reportagem do Intercept. O dólar disparou mais de 2% frente ao real e encerrou o dia próximo de R$ 5,00, enquanto o Ibovespa registrou queda superior a 1,8%, movimento que operadores e analistas passaram a relacionar diretamente ao aumento da instabilidade política em torno da principal aposta eleitoral do bolsonarismo.

Segundo interlocutores próximos ao senador, parte das críticas vindas do mercado também reflete a preferência de grupos empresariais por alternativas como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nos últimos dias, interlocutores do setor financeiro também passaram a mencionar com mais frequência o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), como alternativa da direita para a disputa presidencial.

A estratégia da campanha, porém, é evitar qualquer sinal de retração política após a crise. Auxiliares afirmam que Flávio pretende ampliar viagens pelo país, reforçar agendas públicas e aumentar a presença em entrevistas e encontros com empresários para transmitir uma imagem de estabilidade política após a primeira grande turbulência da pré-campanha presidencial.

Nos bastidores, aliados também passaram a defender uma ofensiva mais agressiva contra o governo Lula, tentando deslocar parte do desgaste para supostas conexões entre empresários ligados ao Banco Master e grupos políticos próximos ao PT, especialmente na Bahia.

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