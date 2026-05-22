Após crise com Vorcaro, Flávio vai ao Rio de Janeiro e aposta em ato evangélico para conter ruídos
Senador deve participar de Marcha Para Jesus na capital fluminense neste sábado
Em meio ao esforço da pré-campanha para conter os danos provocados pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve viajar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira para participar, na tarde de sábado, da Marcha para Jesus, evento que reúne milhares de fiéis e lideranças evangélicas. A presença do senador ocorre num momento em que aliados do PL passaram a tratar o segmento religioso como uma das principais frentes de contenção política da candidatura presidencial.
A avaliação dentro da campanha é que a crise envolvendo o Banco Master começou a produzir desgaste justamente sobre setores que vinham sendo trabalhados como pilares da candidatura de Flávio fora do bolsonarismo mais fiel — entre eles empresários, agronegócio e lideranças evangélicas.
Nos bastidores, interlocutores ligados à campanha afirmam que a ida à Marcha para Jesus faz parte de uma estratégia mais ampla de “normalização” da candidatura após dias consumidos pela repercussão dos áudios, mensagens e encontros envolvendo Vorcaro. O objetivo é tentar demonstrar que a pré-campanha segue ativa e preserva apoio em segmentos historicamente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
A expectativa é que Flávio também participe da edição paulista da Marcha para Jesus, marcada para o início de junho.
O movimento ocorre num momento em que lideranças evangélicas alinhadas ao bolsonarismo passaram a entrar em compasso de espera diante da possibilidade de novos desdobramentos do caso Master.
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No grupo de WhatsApp “Aliança”, que reúne pastores influentes como Silas Malafaia, Robson Rodovalho, Renê Terra Nova e Estevam Hernandes, a crise passou a dominar as conversas nos últimos dias. Segundo relatos feitos ao Globo, parte das lideranças passou a demonstrar desconforto não apenas com a aproximação entre Flávio e Vorcaro, mas também com a condução política da crise e a sequência de explicações dadas pela campanha.
Apesar disso, interlocutores ligados ao segmento afirmam que ainda não existe disposição para um rompimento explícito com o senador. A avaliação predominante é que o apoio continuará condicionado aos próximos desdobramentos do caso.
— A relação de Flávio com evangélicos esfria, sim, se tiver comprovação de que recebeu dinheiro para mais coisa que o filme. Por enquanto, estamos todos com cautela — afirmou o pastor Silas Malafaia ao Globo nesta semana.
O bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra, também admitiu que o episódio produziu um “balde de água fria” na pré-campanha do senador.
— Foi muito negativo tanto o fato em si, da aproximação com Vorcaro, como a explicação em prestações. Claro que abalou o segmento, mas estamos todos em modo de espera para ver o que é crime e o que é apenas narrativa — disse.
Dentro da campanha, aliados admitem reservadamente que o planejamento original da candidatura começou a ser alterado após a sequência de revelações sobre Vorcaro.
Até poucas semanas atrás, a estratégia desenhada para Flávio previa uma postura mais discreta até o período das convenções partidárias, evitando antecipar propostas e reduzindo exposição pública para preservar o senador do desgaste político típico de campanhas longas.
A crise, porém, levou integrantes do entorno do presidenciável a defender uma postura mais agressiva de comunicação, com ampliação de agendas públicas, intensificação de encontros políticos e até antecipação de anúncios ligados ao eventual programa de governo.
Nesse contexto, auxiliares passaram a discutir também a possibilidade de antecipar o anúncio de integrantes da futura equipe econômica da campanha numa tentativa de deslocar o debate público para temas ligados a propostas e gestão.