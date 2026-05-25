Após crise com Vorcaro, pré-campanha de Flávio escolhe marqueteiro de Tebet para comunicação

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Após semanas de desgaste provocadas pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o filme “Dark Horse”, a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) escolheu o jornalista e marqueteiro Alexandre Oltramari para assumir o comando da comunicação e do marketing político do senador. A definição ocorreu nesta segunda-feira, em Brasília, durante reunião da cúpula da campanha coordenada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).



Flávio não participou das tratativas porque viajou aos Estados Unidos. Ele tenta se encontrar nesta terça-feira com o presidente norte-americano Donald Trump.



O encontro marcou a primeira reunião formal do novo núcleo de comunicação após a saída do publicitário Marcello Lopes, o Marcellão, do comando da estratégia eleitoral do senador. Flávio não participou porque está nos Estados Unidos.



Além de Oltramari, a campanha também oficializou a entrada do publicitário Eduardo Fischer como consultor estratégico da comunicação da pré-candidatura. Fischer ficará responsável pelas diretrizes políticas, posicionamento público e estratégia macro da campanha, enquanto Oltramari comandará a operação diária de comunicação e marketing eleitoral.





Nos bastidores do PL, a reformulação é tratada como uma tentativa de “tirar Flávio das cordas” após semanas de desgaste provocadas pelo caso Vorcaro. Integrantes da campanha admitem reservadamente que a sucessão de revelações sobre a relação do senador com o fundador do Banco Master produziu danos políticos mais profundos do que o inicialmente previsto e obrigou a pré-campanha a rever sua estratégia de comunicação.



A avaliação interna é que o episódio atingiu justamente um dos pilares que o entorno de Flávio tentava consolidar para 2026: a imagem de estabilidade, previsibilidade e capacidade de diálogo político do senador. O temor hoje dentro do PL é que a crise passe a contaminar a percepção de competitividade eleitoral da candidatura, especialmente junto a setores do mercado financeiro e empresários que vinham sendo cortejados pela campanha.



A reunião desta segunda-feira teve justamente o objetivo de começar a desenhar uma nova rota para a pré-campanha. Segundo interlocutores ouvidos reservadamente, o grupo discutiu mudanças na estratégia de exposição pública de Flávio, reforço da comunicação digital, reorganização do discurso político e formas de reagir ao impacto causado pela crise do “Dark Horse”.



Oltramari chega à campanha carregando um perfil considerado valioso por aliados de Flávio: reúne experiência em jornalismo político investigativo e marketing eleitoral. Antes de atuar em campanhas, construiu carreira em Brasília como repórter especial da Folha de S.Paulo e do Correio Braziliense e passou mais de uma década como editor de Política da revista Veja.



Ele ganhou projeção especialmente após a reportagem publicada em 2006 sobre o enriquecimento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este conhecimento sobre Lulinha deve ser usado na campanha.



Depois de deixar o jornalismo, Oltramari migrou para o marketing político. Sua estreia ocorreu em 2010, na campanha vitoriosa de Marconi Perillo ao governo de Goiás.



Posteriormente, participou da pré-campanha presidencial de Aécio Neves e acumulou campanhas consideradas bem-sucedidas eleitoralmente.



Entre os trabalhos mais citados por aliados do PL estão a campanha de Simone Tebet ao Senado em 2014 e as duas campanhas vitoriosas de Wilson Lima ao governo do Amazonas, em 2018 e 2022.



Oltramari também mantém relação próxima com Eduardo Fischer, novo consultor estratégico da campanha de Flávio. Os dois trabalham juntos desde 2018, quando integraram a campanha presidencial de Álvaro Dias.

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