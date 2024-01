A- A+

BRASIL Após crítica de Tarcísio, Cappelli diz que governo criará regras para câmeras nas PMs Secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que publicará em fevereiro as novas 'Diretrizes Nacionais para Utilização de Câmeras Corporais'

Um dia após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ter dito que não investiria na compra de novas câmeras corporais para as tropas da Polícia Militar, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirmou nas redes sociais que publicará no mês que vem um decreto com novas diretrizes para o uso do equipamento em âmbito nacional. No comunicado, Cappelli ainda critica o que chama de "ideologização do debate".

"Vamos publicar em fevereiro as Diretrizes Nacionais para Utilização de Câmeras Corporais pelas polícias. Processo com consulta pública e construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. Ideologizar o debate sobre segurança pública não faz bem ao Brasil", afirmou o secretário-executivo do MJSP.

Um levantamento feito pelo Globo e publicado em dezembro mostra que apenas 6,6% de todos os policiais militares do país usam as câmeras acopladas ao uniforme.

Em entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (2), Tarcísio, ao ser questionado sobre novos investimentos na implementação das câmeras corporais, enfatizou que não pretende adquirir novos equipamentos.

— A gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma — declarou Tarcísio.

Em seguida, questionado se as câmeras corporais não protegeriam o cidadão do abuso policial, o governador respondeu que as pessoas "estão sofrendo com roubo de celular, crime patrimonial, sequestro-relâmpago, feminicídio e tráfico de drogas", e acrescentou: "É isso que eu tenho que combater".



Reação à Operação Escudo no litoral

Em dezembro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso e manteve uma decisão que desobriga o uso de câmeras corporais em operações da PM. O colegiado alegou que a obrigação traria "grave lesão à economia".

A liminar de obrigatoriedade havia surgido na esteira da Operação Escudo, deflagrada no fim de julho no Litoral Sul paulista e que resultou em 28 mortes, motivando críticas e denúncias por supostos abusos. Durante a operação, o governo paulista reconheceu que nem todos os policiais tinham câmeras corporais e também que parte dos PMs que possuíam o equipamento estava com a câmera desligada no momento em que houve alegados confrontos com suspeitos.

Em outubro de 2023, as principais organizações da sociedade civil que estudam e articulam políticas de segurança pública emitiram um comunicado pedindo a continuidade e o fortalecimento da implementação das câmeras corporais para frear o aumento da letalidade policial em São Paulo.

