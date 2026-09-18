A- A+

bets Após crítica de times, Lula volta a defender fim das bets Clubes publicaram nota na quinta (17) dizendo que medidas defendidas pelo candidato à reeleição trariam o 'fim do futebol'

Lula (PT) partiu para o ataque contra as bets em comício na cidade de Guarulhos, nesta sexta-feira (18). O presidente e candidato à reeleição fez um discurso inflamado contra as apostas onlines, contou histórias de endividamento que teria ouvido de eleitores e criticou os clubes de futebol, que divulgaram uma nota na quinta (17) criticando propostas de regulação do setor mencionadas pelo petista.

— Eu decidi que vou acabar com as bets. Os times de futebol, liderados pelo Flamengo, Corinthians e por todos os times disseram que se eu acabar com as bets, vou acabar com o futebol […] as bets arrecadaram R$ 62 bilhões. O governo não está preocupado se vai perder mais imposto. O que eu não posso é perder a vida dos pobres jogando. [...] Esse negócio de que se acabar com as bets acaba com o futebol é balela. […] Nós temos é que acabar com a pouca vergonha no futebol — afirmou.

Na quinta-feira, após Lula falar que pode tomar novas medidas na regulação do mercado de apostas, clubes de futebol publicaram uma nota em conjunto criticando as possíveis mudanças. No comunicado, os times citaram a possibilidade de insolvência, insegurança jurídica e até falaram em "fim do futebol brasileiro".

Lula subiu ao palco pouco antes das 19h, acompanhado do candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT), as candidatas ao senado Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), além de Márcio França (PSB) e Geraldo Alckmin (PSB).

Durante o discurso, o presidente também tentou colocar o escândalo do Banco Master no colo de Flávio Bolsonaro e focou no eleitorado feminino, assim como Tebet, Marina e Haddad, que fizeram diversos acenos às mulheres.

Tebet, que iniciou o comício, atacou o adversário ao senado Guilherme Derrite (PP).

— Essa turma do lado de lá está envolvida até o pescoço com o maior esquema de corrupção do Brasil, o banco Master. Flávio Bolsonaro tem que se explicar. São vocês mulheres que podem reeleger o presidente Lula. O ex-secretário de segurança Derrite fala das mulheres, mas foi responsável por manter 80% das delegacias das mulheres fechadas aos finais de semana — disse Tebet.

Veja também