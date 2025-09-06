A- A+

política Após críticas a Tarcísio, Eduardo Bolsonaro aponta convergência na anistia e evita falar de 2026 Em outros momentos, deputado já criticou o governador por considerar que ele tem pretensão de se candidatar ao Planalto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Após um período de críticas, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro reconheceu que há convergência entre os dois na defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A declaração foi dada em entrevista ao SBT nesta sexta-feira. Na ocasião, o parlamentar ponderou que não é hora de discutir as eleições de 2026. Tarcísio é cotado para herdar o espólio político de Bolsonaro, e Eduardo, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, tem se incomodado com movimentos de aliados que tentam tirar o ex-presidente do protagonismo.

— Falta um ano para a eleição. O foco agora é a anistia, que é a parte que converge — afirmou, sobre Tarcísio.

O deputado destacou ainda que o trabalho dos dois no tema também é divergente:

— Certamente, nosso trabalho sempre foi de uma estratégia distinta da dele, mas que visava tirar a cabeça da boca do leão para depois negociar numa posição melhor. Agora, após a pressão que conseguimos levar a certas autoridades, chegamos a um momento em que todos estão trabalhando pela anistia dentro do Congresso — disse.

No início da semana, em entrevista ao jornalista Cláudio Dantas, Eduardo afirmou que Tarcísio não tem o perfil de “combate ao establishment” buscado pela base bolsonarista.

— Enquanto a gente cumpre nossos mandatos, mostramos nosso perfil, e o do Tarcísio realmente não é de combate ao establishment — pontuou. — Não estou aqui para criticá-lo, ele é uma pessoa de excelente caráter, um bom gestor, mas faz política de maneira diferente. Nossa base espera outra coisa de nós, mas eu não sou dono da verdade. O ideal é levar ao pleito e ver o que o eleitor decide.

Ao longo do último mês, declarações como esta se tornaram rotina em entrevistas e redes sociais. Como noticiou a colunista Bela Megale, o governador chegou a questionar aliados sobre o motivo de Eduardo ter o pegado para cristo. A relação azedou quando Tarcísio passou a negociar com os Estados Unidos uma alternativa ao tarifaço imposto por Donald Trump, em julho.

Em mensagens divulgadas no final de agosto, após o celular de Jair Bolsonaro ter sido apreendido pela Polícia Federal, Eduardo se manifestou diretamente contra a possibilidade de Tarcísio ser uma opção para a disputa pelo Palácio do Planalto.

"A narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isto, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui", disse Eduardo ao pai.

