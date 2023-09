A- A+

Afastamento Após decisão judicial, PSDB nega afastamento de Eduardo Leite e da atual Executiva do partido Nota do partido afirma que sentença de primeiro grau não produz efeitos imediatos na atual composição partidária

O PSDB informou nesta terça-feira que não houve afastamento da atual Executiva e nem do presidente da sigla, Eduardo Leite. Em nota, o partido informou que a sentença de primeiro grau não produz efeitos imediatos na atual composição partidária.

Nesta terça-feira, a juíza Thais Araújo Correia, da 13ª Vara Cível de Brasília, decidiu anular o ato que permitiu ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumir a presidência do PSDB. Ela determinou a realização de novas eleições em até 30 dias para a escolha dos integrantes da Comissão Executiva Nacional do partido.

"A decisão se restringiu à interpretação referente à segunda prorrogação do mandato da Executiva Nacional aprovada em fevereiro de 2022 (antes, inclusive, da composição da atual executiva)", diz o texto.

O PSDB explica ainda que uma nova Executiva assumiu em 3 de fevereiro de 2023, após a renúncia coletiva da diretoria anterior.

"Não havendo tempo hábil para realizar as convenções municipais, estaduais e a nacional até o fim do mandato, em 30 de maio, foi estabelecido novo calendário de convenções, que já está em andamento. Já foram realizadas as convenções zonais e a maior parte das convenções municipais. Em outubro ocorrem as convenções estaduais, e a nacional será realizada entre 18 e 30 de novembro."

O partido afirmou que irá recorrer da decisão de primeiro grau sob o argumento de que o determinado pela Justiça já está sendo feito mediante a ampla realização de convenções em todos os níveis.

"O PSDB segue sua jornada de reconstrução para voltar a ser o polo mais importante da política brasileira, a alternativa de centro que o brasileiro tanto anseia, longe dos extremismos, em defesa do Brasil", disse o partido.

Veja também

