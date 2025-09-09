A- A+

REPÚDIO Após declaração, governo brasileiro repudia possibilidade do uso de sanções e da força Governo de Donald Trump estaria disposto a "usar meios militares" para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo" em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro

O governo Lula divulgou uma nota, nesta terça-feira (9), em que "condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia".



Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que o governo de Donald Trump está disposto a "usar meios militares" para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo" em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania", afirmou o Palácio do Planalto em nota.

"O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais".

