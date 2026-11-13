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CANDIDATO DERROTADO Após defender "tesouraço", Flávio Bolsonaro vota dos EUA contra ajuste do governo Lula Senador diz que 'não' a plano Moretti visa a 'dar a oportunidade ao atual de governo de cumprir com suas promessas de campanha'

O candidato a presidente derrotado no segundo turno presidencial, Flávio Bolsonaro (PL), votou remotamente, dos Estados Unidos, contra o plano de ajuste do governo do adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador seguiu orientação da liderança do PL, que defendeu o voto contrário ao "plano Moretti", apesar de ter colocado o equilíbrio das contas públicas como eixo da campanha ao Planalto.

Desde o primeiro turno, Flávio prometeu que, caso fosse eleito presidente, faria um ajuste fiscal combinado a um "tesouraço" nos impostos. Ele chegou a ser alvo de ataques de opositores, que vincularam a intenção a possíveis cortes em programas sociais e áreas como saúde e educação. O senador nunca detalhou o plano econômico. Nesta quinta, pelas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro explicou o porquê do voto "não" e acusou a gestão petista de mirar a assistência social.

"Votei contra cortes na saúde e na educação para dar a oportunidade ao atual de governo de cumprir com suas promessas de campanha", escreveu o senador, em postagem o X.

Sem apresentar provas nem detalhes, Flávio disse que seu "tesouraço" seria "nos impostos, na burocracia e na corrupção", enquanto "o deles", em referência aos petistas, "é na saúde e na educação".

"Não foi falta de aviso, essa culpa eu não carrego", destacou.

O projeto de lei complementar que reúne as medidas de ajuste fiscal aprovado no Senado prevê efeito positivo de R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões nas contas públicas em 2027. Mais da metade — ou até 70% desse impacto—, entre R$ 32,3 bilhões e R$ 37,8 bilhões, estão concentrados em propostas que aumentam a arrecadação vinda das empresas, segundo estimativas da Consultoria de Orçamentos do Senado. No centro desse pacote fiscal está a intenção de limitar o uso de créditos tributários pelas companhias para abater impostos devidos à União, obrigando os contribuintes a desembolsar mais recursos para quitar esses tributos, consequentemente, aumentando a arrecadação.

O projeto inclui medidas para abrir espaço adicional para custear promessas de Lula na campanha, como a ampliação do programa Pé-de-Meia e o reajuste do Bolsa Família. Nesse caso, as ações não devem representar impacto fiscal, pois os recursos serão remanejados para financiar outras despesas.

Estão na lista, o adiamento de R$ 3 bilhões por ano dos repasses a estados e municípios da Lei Kandir, e a aprovação de projeto de limitação dos supersalários, com economia estimada em R$ 3 bilhões.

O voto de Flávio foi defendido pelo líder da oposição, o senador Rogério Marinho (PL), porque, segundo ele, o projeto do governo não representa corte de gastos.

— Se o governo apresentar qualquer projeto de lei no sentido de dar o mínimo de responsabilidade das finanças públicas, vai contar com a oposição aqui — disse ele, em declarações reproduzidas pela "Folha de S. Paulo".

Apesar do voto contrário de Flávio, o texto foi aprovado por 45 a 31. Autoexilado nos Estados Unidos desde o fim do mês passando, quando cruzou a fronteira com a Argentina e embarcou num jato privado para Miami para escapar do que chamou de perseguição política, o senador pôde votar porque a sessão no Senado foi semipresencial. A atuação remota do parlamentar foi questionada pelo PT anteriormente, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União), disse não haver impedimento.

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