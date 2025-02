A- A+

POLÍTICA Após deixar o PT, Requião vai se filiar ao PDT de Ciro Gomes Ex-senador acertou entrada no partido com o presidente licenciado e ministro da Previdência, Carlos Lupi

Após deixar o Partido dos Trabalhadores (PT) com críticas ao governo federal, o ex-senador Requião vai se filiar ao PDT, do ex-ministro Ciro Gomes. Sua entrada na sigla foi acertada com o presidente licenciado e ministro da Previdência, Carlos Lupi. O seu filho, o deputado estadual Requião Filho, conseguiu se desfiliar do PT recentemente e deve seguir o mesmo caminho.

Requião deixou o PT em março do ano passado. Na ocasião, ele justificou sua saída a partir do alinhamento do presidente Lula (PT) com as privatizações de companhias paranaenses e o apoio a candidatura do deputado federal Luciano Ducci (PSB) na disputa pela prefeitura de Curitiba. Ele também teria se sentido ofendido por ter sido convidado a assumir um cargo na usina hidrelétrica de Itaipu.

O ex-senador se filiou ao Mobiliza e concorreu ao Executivo municipal. Ele chegou a ter intenções de voto nas pesquisas, mas acabou desidratando e alcançando a marca de 1,83%. O candidato apoiado pelo PT ficou em terceiro lugar, com 19,44%.

Egressos do MDB, pai e filho ingressaram no PT pouco antes das eleições de 2022. Requião foi inclusive candidato ao governo do estado, servindo de palanque a Lula no Paraná.

