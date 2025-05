A- A+

EX-MINISTRO Após demissão de Lupi, bancada do PDT na Câmara decide deixar a base do governo Lula Líder do partido diz que deputados atuarão de forma independente do Palácio do Planalto

A bancada do PDT na Câmara Federal decidiu, nesta terça-feira (6), deixar a base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.



A saída ocorre quatro dias após Carlos Lupi deixar o Ministério da Previdência em meio à investigação que apura descontos indevidos na aposentadoria de beneficiários do INSS.



O ex-deputado Wolney Queiroz, que também é filiado ao PDT, foi quem assumiu o posto, mas a nomeação não agradou aos parlamentares da sigla.

Segundo o líder do PDT, deputado Mario Heringer (MG), apesar de deixar a base aliada, o partido não atuará como oposição, mas com "independência" em relação ao Palácio do Planalto.

— Demos o primeiro passo, que é nos tornarmos independentes. Foi uma decisão unanime da bancada — disse Heringer.

