MST Após demissão de primo de Lira, MST invade sede do Incra em Alagoas em protesto contra novo nomeado Movimento está insatisfeito com a indicação de Junior Rodrigues do Nascimento para o cargo, que também é aliado do presidente da Câmara

O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiu nesta segunda-feira a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Alagoas em protesto pela nomeação de Junior Rodrigues do Nascimento como novo superintendente. O movimento coordenado por 400 sem-terra ocorre após o primo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ser exonerado do cargo.

No lugar de Wilson Cesar de Lira Santos, Nascimento foi indicado com o aval de Lira. Antes de chegar ao INCRA, ele atuava enquanto diretor-presidente da Naturagro, uma entidade com sede em Maceió que representa beneficiários do programa nacional de reforma agrária. Segundo o MST, todavia, sua nomeação representa a "continuidade do bolsonarismo".

O movimento afirma que havia costurado um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para que o servidor José Ubiratan fosse o indicado, o que teria sido atendido.

Wilson Cesar de Lira Santos foi demitido neste mês justamente para atender os apelos do MST, que vinha pleiteando sua exoneração desde o ano passado. Como noticiou o colunista Lauro Jardim, integrantes do governo fizeram uma espécie de força-tarefa para diminuir o desgaste com o presidente da Câmara: Rui Costa telefonou para Lira enquanto Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, foi até a residência oficial explicar pessoalmente.

Desde o início do governo do presidente Lula (PT), o MST exigia a exoneração do primo de Lira, mas junto à indicação de um superintendente que esteja aos moldes do movimento. Neste contexto, os integrantes seguem pleiteando a nomeação de um aliado.

A reportagem procurou o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e será atualizada em caso de manifestação.

