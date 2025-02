Após denúncia da PGR, Bolsonaro diz que "mundo está atento ao Brasil"

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ( PGR), que "o mundo está atento ao que se passa no Brasil". Bolsonaro também criticou o que chamou de "acusações vagas".

"O mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo", escreveu o ex-presidente, em publicação em redes sociais.

Bolsonaro citou países governados por partidos de esquerda, como Venezuela, Nicarágua, Cuba e Bolívia, e disse que "a cartilha é conhecida: fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder".

O ex-presidente concluiu o texto dizendo que "o mundo está atento e seguiremos fazendo nossa parte para que todos se saibam o que se passa hoje no Brasil" e que "a liberdade irá triunfar mais uma vez".

Bolsonaro foi denunciado pela PGR por cinco crimes: tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Caso a acusação seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal ( STF) e resulte em condenação, as penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.

O ex-presidente e outras 33 pessoas são acusadas de terem participado de uma tentativa de golpe para mantê-lo no poder, após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.

Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que recebeu a denúncia com "estarrecimento e indignação" e que ele "jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam".

