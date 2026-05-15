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ELEIÇÕES 2026 Após denúncias envolvendo Vorcaro, chance de vitória de Flávio Bolsonaro recua na Polymarket Apostas de que Flávio vencerá o pleito presidencial recuaram 14 pontos porcentuais

Após a divulgação pelo The Intercept Brasil de trocas de mensagens entre o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, a chance de o filho de Jair Bolsonaro se eleger despencou nos mercados de predição.

É o que mostra monitoramento do Aposta Legal, plataforma que fornece informações sobre apostas esportivas e cassinos online, a fim de verificar se são confiáveis e legalizados.

Na Polymarket, as apostas de que Flávio vencerá o pleito presidencial recuaram 14 pontos porcentuais, de 43% para 28,4%, em apenas 24 horas.

Em igual intervalo, a probabilidade de vitória de Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, praticamente dobrou, alcançando 7%. O presidente Lula (PT) lidera a preferência dos investidores, com 45% de chance de vitória.

Liderança do MBL, Renan Santos (Missão) aparece com cerca de 10%. Ronaldo Caiado (União) tem apenas 1%.

"Flávio Bolsonaro chegou a se aproximar da liderança, mas perdeu tração recentemente. Lula, por outro lado, voltou a abrir vantagem e aparece novamente como o principal favorito segundo os usuários da plataforma", aponta a ferramenta de monitoramento e bets.

As informações foram retiradas dos sites de mercados de predição, bloqueados no Brasil, mas sediados e operando no exterior, uma vez que as apostas em eleições no País são proibidas pela regulamentação vigente.

A lista oficial de candidatos ainda depende das convenções partidárias e do registro das candidaturas, observa o Aposta Legal.

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