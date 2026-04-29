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Brasil Após derrota histórica, Messias conversa com Lula ao telefone Messias teve 34 votos a favor da indicação, sete a menos que o necessário

Derrotado no plenário do Senado para indicação a vaga no Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias falou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao telefone minutos após a derrota no Senado. A ligação foi passada pelo telefone do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) a Messias, que acompanhou a ligação da liderança do governo no Senado cercado de aliados.

Estavam com Messias o ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, do Desenvolvimento Social, Weligton Dias, e das Relações Institucionais, José Guimarães, e o presidente do PSB, João Campos.

Na noite desta quarta-feira, o Senado rejeitou um nome ao STF após 132 anos, impôs uma derrota histórica ao presidente Lula e barrou a indicação de Messias. O revés para o governo tensiona ainda mais a relação com o Congresso, a menos de seis meses da eleição. Messias teve 34 votos a favor da indicação, sete a menos que o necessário. Foram 42 votos contrários.

Ele foi indicado por Lula para ocupar uma vaga na Corte há mais de cinco meses, mas enfrentou resistências da oposição e, principalmente, da cúpula do Senado, sobretudo do presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Messias teve 16 votos em sabatina que foi marcada por um clima de apreensão de governistas diante da falta de segurança se ele seria aprovado.

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