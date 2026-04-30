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STF Após derrota, PT planeja ir ao STF contra projeto da dosimetria Partido ingressará com ação com alegação de problemas na tramitação e inconstitucionalidade

Após a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da dosimetria, PT planeja entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o texto. De acordo com o líder da bancada do partido na Câmara, Pedro Uczai (SC), serão apontadas tanto inconstitucionalidades da proposta como supostos desvios regimentais durante a tramitação no Congresso.

— Vamos judicializar. Temos argumentos. — disse Uczai.

Indagado se a judicialização havia sido acertada com o governo, o líder petista negou.

Em relação a questões regimentais, Uczai entende que houve problemas no rito e citou como exemplo a inclusão na votação no Senado de uma emenda, de autoria do Sergio Moro, que teria alterado o conteúdo do projeto. O texto teria, na visão do petista, que voltar para a Câmara, o que não ocorreu.

O líder do PT considera que é inconstitucional uma lei que retroage para beneficiar réus condenados pelo STF com trânsito em julgado (sem possibilidade de recurso) da sentença.

O Congresso derrubou nesta quinta-feira o veto integral de Lula ao projeto que altera regras de cálculo de penas e reduz punições para condenados pelos atos de 8 de janeiro, em uma decisão que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A votação impõe ao Planalto uma nova derrota política no dia seguinte após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). O placar foi de 318 votos a 144 na Câmara e de 49 a 24 no Senado.

A análise ocorreu em sessão conjunta de deputados e senadores presidida por Davi Alcolumbre (União-AP), que retomou a convocação do Congresso após semanas de pressão de parlamentares. O resultado confirmou a avaliação que já predominava nos bastidores: de que oposição e Centrão reuniam maioria confortável para reverter o veto presidencial.

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