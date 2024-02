A- A+

Brasil Após desavenças com ala de Ciro Gomes no PDT, ex-governadora do Ceará segue Cid e se filia ao PSB Izolda Cela foi a primeira aliada do senador a deixar o partido de Leonel Brizola, ainda em 2022

Era julho de 2022 quando a então governadora do Ceará, Izolda Cela, anunciou sua desfiliação do PDT. De lá para cá, mais de 70 aliados do senador Cid Gomes tomaram a mesma atitude, mas Izolda foi a primeira. Tal decisão tinha como pano de fundo a insipiente briga entre Cid e seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes. Nesta queda de braço entre as alas, os ciristas venceram e indicaram Roberto Cláudio para concorrer ao governo do estado, que terminou em terceiro lugar na disputa.

Ao longo do ano passado, as farpas foram escalonando dando origem a um cenário de racha interna que se tornou insustentável. Neste contexto, ocorre uma migração em massa dos cidistas ao PSB e Izolda agora volta a tomar às rédeas.

Nessa quarta-feira (31), a direção do PSB no Ceará anunciou que a ex-governadora se filiará junto a Cid Gomes e cerca de 40 prefeitos no domingo (4). Atualmente, ela integra o governo Lula (PT), enquanto secretária-executiva do Ministério da Educação, comandado pelo petista Camilo Santana.

"É uma grande honra para todos que fazem o PSB receber a filiação em nosso partido de um quadro político com a competência de Izolda Cela, uma educadora que fez história na vida pública como secretária de Educação na prefeitura de Sobral e, a seguir, no governo do Ceará, com resultados que colocam nosso estado como referência para todo o país", disse o partido em comunicado.

A sigla também afirma que Izolda foi essencial para a vitória de Elmano de Freitas (PT). Após deixar o PDT, a ex-governadora deu apoio ao petista, o que foi rechaçado pelos ciristas.

Filiados, no entanto, alegam que a resolução não vai frear apenas os aliados de Cid, já que o grupo de Ciro também estaria saturado com as crises. O conflito entre os irmãos começou quando seus grupos discordaram sobre quem seria o candidato a governador. Na ala de Cid, estava a ex-governadora Izolda Cela, a primeira a deixar o PDT quando os aliados de Ciro optaram pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que terminou em terceiro lugar na disputa. O movimento não agradou a ala do senador que, se aproximou do atual governador Elmano de Freitas (PT) com dez prefeitos.

Veja também

Justiça Lula admite "preocupação" em tirar Dino do MJ por conta de colaboração política no governo