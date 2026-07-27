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ELEIÇÕES 2026 Após desculpas, aliados articulam encontro entre Flávio e Michelle antes da convenção do PL no DF Troca de vídeos marcou o início da reconciliação entre enteado e ex-primeira-dama

A troca de vídeos que encerrou, ao menos publicamente, a crise entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro abriu caminho para um novo movimento nos bastidores do PL.

Aliados do senador articulam agora um encontro presencial entre os dois, com a expectativa de que a conversa aconteça antes da convenção do partido no Distrito Federal, marcada para o próximo domingo (2/8). A avaliação entre aliados é que esse encontro será o passo decisivo para consolidar a reaproximação iniciada com a troca de mensagens públicas.

Em vídeo divulgado na semana passada após manifestação do enteado, Michelle afirmou que aceitava o pedido de desculpas do enteado, disse que o perdoava e disse que ambos devem “sentar e conversar”.

No sábado, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, também por vídeo, deu apoio ao enteado, que foi oficializado como candidato à presidência na convenção nacional do PL. Ela decidiu ficar em Brasília alegando a necessidade de cuidar do marido, que cumpre prisão domiciliar na capital federal.

O encontro pessoal é tratado por dirigentes do PL como a etapa final da reconciliação. A avaliação é que os vídeos encerraram a crise publicamente, mas ainda será necessário reconstruir a relação no plano pessoal e definir como será a convivência entre os dois durante a campanha presidencial.

Segundo interlocutores, a expectativa é que Flávio e Michelle aproveitem uma eventual reunião para discutir o futuro da relação política e pessoal entre os dois, além de definir como será a participação da ex-primeira-dama na campanha presidencial daqui para frente.

Embora aliados afirmem que a conversa dos dois não terá como objetivo rever decisões já tomadas pelo partido, temas que motivaram o rompimento — como a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará e o espaço que Michelle terá na campanha — devem fazer parte das conversas.

Superada a crise, a leitura no entorno de Flávio é que será necessário redesenhar o papel de Michelle na candidatura. Ela é considerada um dos principais ativos políticos do bolsonarismo, sobretudo pela influência sobre o eleitorado feminino e evangélico, e aliados defendem que volte a participar da campanha de forma ativa. A expectativa é que, até o fim da semana, Michelle também avance nas conversas sobre uma eventual candidatura ao Senado, hoje tratada como o caminho mais provável para ela.

A tendência, segundo interlocutores, é que ela também retome agendas voltadas ao eleitorado feminino e evangélico, participe de atos ao lado de Flávio e grave também peças de campanha. O formato dessa participação, porém, ainda dependerá do encontro entre os dois.

A reaproximação começou a ser costurada nos últimos dias, após sucessivas negociações conduzidas por dirigentes do PL e aliados da família Bolsonaro. Como mostrou o GLOBO, o pedido público de desculpas gravado por Flávio foi uma das condições impostas por Michelle para reabrir o diálogo.

Na gravação, Flávio reconheceu que causou “desconforto”, pediu desculpas e afirmou que nunca teve a intenção de desrespeitar a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também fez um apelo para que apoiadores encerrassem os ataques internos e renovou o convite para que Michelle participasse da campanha.

Horas depois, a ex-primeira-dama respondeu. Em vídeo gravado perto de sua casa, em Brasília, Michelle sinalizou disposição para reconstruir a relação e discutir os próximos passos em conjunto.

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