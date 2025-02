A- A+

Filiação Após desfiliações de Moro e Deltan, Podemos do Paraná vai filiar candidata derrotada em Curitiba Segunda colocada nas eleições do ano passado, Cristina Graeml entrará na sigla no próximo dia 12

Primeiro partido dos herdeiros da operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol (Novo) e Sergio Moro (União Brasil), o Podemos do Paraná tenta se reestruturar à tempo das eleições.

No próximo dia 12, a sigla filiará a jornalista Cristina Graeml, segunda colocada na corrida pela prefeitura de Curitiba no ano passado.

Mesmo em um partido nanico, o PMB, ela obteve 42,36% dos votos.

O ato de filiação ocorrerá em Brasília, no salão verde da Câmara dos Deputados, e com a presença dos deputados e senadores do Podemos.

Após as eleições, com o capital político angariado, Cristina passou a negociar sua filiação, já tendo em vista o pleito de 2026.

Ela garante que será candidata ao Senado Federal ou ao governo do Paraná.

O anúncio de qual será o cargo deve ser feito pela presidente nacional do Podemos, Renata Abreu.

O que a atraiu ao partido foi a certeza de que terá legenda para concorrer. Há a possibilidade de que, nos próximos meses, ela auxilie o Podemos a expandir sua influência entre as mulheres.

Sua filiação foi costurada pelo ex-senador Álvaro Dias, quem a jornalista considera uma boa referência na política.

Ela também desconsiderou conversar com outros partidos à direita, como o Novo e o PL.

O impasse com o Novo se dá pela presença de Deltan Dallagnol: ela ficou pessoalmente magoada por ele ter auxiliado Pimentel na campanha do ano passado e se sentiu difamada pelo político.

Já no PL, a avaliação é de que os quadros já estariam bem definidos.

A jornalista também percebe que não seria bem-vinda por figuras como o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, e o deputado federal Filipe Barros.

Nos bastidores, articuladores apontam que a entrada de Cristina no Podemos pode funcionar como uma espécie de vingança a Moro.

O senador se desfiliou do partido às vésperas do pleito de 2022, o que deixou mágoas com a direção nacional. Com esta manobra, ela pode disputar contra ele no governo do estado.

A estratégia, ainda a ser anunciada, é uma composição com Álvaro Dias: um concorrerá ao Senado e outro, ao governo.

Nos bastidores, há certa preocupação com a influência do governador Ratinho Júnior (PSD) no estado. Um de seus aliados, o presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), tem forte ascensão no Podemos e poderia articular um apoio ao sucessor escolhido por Ratinho.

Caso este cenário se concretizasse, Cristina poderia funcionar como uma puxadora de votos na Câmara dos Deputados. Seus articuladores, contudo, negam veementemente esta possibilidade.

Veja também