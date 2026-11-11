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São Paulo Após desistir de concorrer ao Senado a pedido de Tarcísio, Ricardo Salles será secretário de Justiça Ex-ministro do Meio Ambiente desistiu da disputa a seis dias da eleição, beneficiando candidato apoiado pelo governador

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), oficializou a escolha do deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) para assumir a Secretaria da Justiça e Cidadania no segundo mandato do governador.

De acordo com assessoria de imprensa de Tarcísio, o ex-ministro do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro (PL) deverá ocupar o cargo a partir de janeiro.

A escolha ocorre após Salles desistir de disputar uma vaga no Senado por São Paulo, a seis dias do primeiro turno das eleições. A decisão, anunciada ao lado de Tarcísio e feita após articulação do governador, beneficiou diretamente André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), candidatos apoiados pelo governador e que acabaram eleitos.

Durante a campanha, Salles havia direcionado críticas a Prado, a quem acusava de representar o Centrão e de ser uma “marionete” de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

Tarcí apareceram juntos no anúncio da desistência, ao lado de Tarcísio e Derrite. Na ocasião, o governador e o deputado negaram que a retirada da candidatura envolvesse contrapartidas, como a indicação para um cargo no primeiro escalão estadual.

A possibilidade de Salles integrar o secretariado, porém, passou a ser discutida nos bastidores após o movimento eleitoral. O parlamentar já havia comandado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente durante o governo Geraldo Alckmin e chefiou a pasta federal entre 2019 e 2021.

Ainda não há detalhes sobre o futuro de Arthur Lima, atual secretário da Justiça e Cidadania. Amigo de longa data de Tarcísio e ex-colega do governador na Academia Militar das Agulhas Negras, Lima já esteve à frente da Casa Civil antes de ser remanejado para a Justiça.

Na época, parlamentares da base governista apontaram insatisfação com o perfil considerado burocrático do então chefe da Casa Civil, enquanto Tarcísio justificou a mudança pela necessidade de uma atuação mais política na articulação do governo.

A pasta coordena instituições como a Fundação Casa e o Procon-SP, além de políticas voltadas a diferentes grupos sociais.

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