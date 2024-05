A- A+

Duas semanas após desistir de concorrer as eleições em Curitiba, o ex-deputado federal e ex-procurador da operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol (Novo-PR) confirmou ao Globo nesta terça-feira que irá apoiar o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD). Apoiado pelo atual gestor, Rafael Greca (PSD), Pimentel já havia conversado com Dallagnol e inclusive pleiteado que ele fosse seu vice.

Na manhã desta terça-feira, os dois políticos se encontraram novamente no Jardim Botânico, onde assinaram uma carta com compromissos para a cidade. Entre as bandeiras exigidas por Dallagnol está o combate à corrupção, a indicação de nomes técnicos para as Secretarias da prefeitura e a defesa de valores como a vida, a família, a liberdade de expressão e religiosa.

— Esses foram alguns dos compromissos que Eduardo Pimentel assumiu com o time do Novo que foram indispensáveis para que recebesse nosso apoio. Conversei com mais de vinte pessoas próximas a Eduardo sobre ele e, em mais de dez ocasiões, com ele. Todos que acompanham sua carreira testemunham que é um político honesto, competente, inovador e que sempre deu seu melhor para servir Curitiba com excelência, alinhando-se aos valores e princípios do partido Novo — declarou Dallagnol.



Pimentel, por sua vez, agradeceu o apoio:

— Temos valores que nos unem. Fico feliz com essa importante coligação com o partido Novo e o Deltan, por quem sempre tive grande admiração. Nossa ideia é fazer uma grande frente ampla de partidos da base municipal e estadual e entregar o melhor plano de governo para os curitibanos

No final de abril, os dois políticos se reuniram no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, junto ao governador Ratinho Júnior (PSD).

Durante o bate-papo, Pimentel teria mostrado parte do plano de governo que vem elaborando e teria dito que estaria disposto a compor com o Partido Novo. Nesta conversa, Deltan teria gostado das propostas. Aos seus articuladores, chamou o vice-prefeito de inovador e correto. Visualizar que seu então adversário tinha um projeto adequado de governo também teria contribuído para sua saída do pleito.

Três dias depois, Dallagnol anunciou sua desistência da pré-candidatura. Ao Globo, o ex-deputado negou a possibilidade de ser vice-prefeito nas eleições municipais e alegou razões pessoais para deixar o tabuleiro:

— Depois de muito orar e refletir, sinto que minha missão neste momento vai além de Curitiba e que posso contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora. Servir nunca foi ou será sobre ocupar um cargo. Não buscamos um cargo, mas uma transformação. O cargo é apenas um possível meio ou instrumento. Servir é sobre fazer a maior e melhor diferença onde ela é mais necessária. É sobre dar a sua melhor contribuição e eu entendo que a minha agora é essa — disse.

Veja também

BLOG DA FOLHA Raquel Lyra defende pautas municipalistas na Marcha dos Prefeitos e destaca investimentos do Estado