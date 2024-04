Após disputa interna, PT define aliado de Cid Gomes como pré-candidato em Fortaleza

A- A+

O impasse interno no PT de Fortaleza se resolveu neste domingo (21) quando o partido escolheu o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, como o nome que representará a sigla nas urnas em outubro deste ano. Sua principal rival, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins retirou seu nome da disputa momentos antes dos delegados votarem para definir quem seria o pré-candidato.

A movimentação de Luizianne ocorreu após ela ter elegido menos representantes para o conselho interno. Em votação com todos os filiados do diretório, Leitão garantiu 59% dos delegados, consolidando sua preferência.

Por já ter ocupado o Palácio do Bispo entre 2005 e 2013, Luizianne seria a candidata natural do PT, mas vinha sendo preterida. Pesou contra a ex-prefeita o desgaste de sua imagem durante o último mandato que exerceu na capital, que terminou mal avaliado.

Seus aliados, contudo, não ficaram nada felizes com a escolha por Evandro. No evento de ontem, o superintendente do IBAMA Ceará, Deodato Ramalho, afirmou que o partido estava sendo "entregue para bolsonaristas".

— Não é por acaso que estamos sendo hoje confundidos como um partido qualquer, como mais do mesmo. Porque aqui no Estado do Ceará, companheiros e companheiras, estamos interior afora entregando o partido dos trabalhadores a bolsonaristas, passando um trator em cima de companheiros valorosos e históricos — disse Ramalho, em referência ao tempo de partido da ex-prefeita, que está no PT desde 1989.

A pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza pela Rede Sustentabilidade, Cindy Carvalho, também criticou a definição dos petistas.

— Como falar que foi um processo democrático se a disputa foi entre uma mulher que conhece o partido, está no partido há 35 anos, foi prefeita duas vezes e pontuava três vezes mais nas pesquisas do que o outro candidato? — questionou a adversária de Evandro Leitão nas urnas.

Recém-filiado ao PT

Ao ser anunciado pré-candidato do PT, Evandro Leitão elogiou Luizianne Lins e afirmou que irá procurá-la:

— A deputada Luizianne é extremamente importante, pelo que representa para o Ceará e para a política do Brasil. Irei atrás dela e, de forma humilde, seguirei todos os passos do partido — disse em coletiva de imprensa.

Até dezembro do ano passado, Evandro Leitão era filiado ao PDT de Ciro Gomes. A sigla do ex-presidenciável e ex-governador passou por um racha no estado, cujo resultado foi o rompimento entre Ciro e o irmão Cid Gomes.

Sua migração para o PT foi costurada sob a condição de que ele seria o candidato da sigla contra o atual prefeito, o pedetista José Sarto, que é forte aliado de Ciro e alvo de críticas dos cidistas.

Leitão também tinha o apoio das principais lideranças petistas no estado: o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães.

