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BRASIL Após divergir de Flávio Bolsonaro, Frias apresenta nova versão sobre patrocínio de Vorcaro a filme Parlamentar afirma ainda que filhos do ex-presidente não tem relação com produção do filme

Após apresentar uma versão contraditória a do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro sobre o financiamento do banqueiro Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse, o deputado federal Mario Frias, produtor do longa metragem, publicou uma nova nota sobre o tema. Segundo ele, a divergência foi "uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento".

"Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora. O nosso relacionamento jurídico foi firmado com a Entre, pessoa jurídica distinta", escreveu Frias.

O parlamentar em seguida afirma que "o senador Flávio Bolsonaro e o Deputado Eduardo Bolsonaro não têm sociedade no filme nem na produtora ou com qualquer outra estrutura ligada ao filme". Ele acrescenta ainda que Dark Horse conta apenas com capital privado e nenhum recurso público.

Nas redes sociais, Frias publicou um outro texto na noite desta quinta-feira. Nesta nota, ele afirma que os investidores do longa metragem tinham receio de serem "perseguidos".

"Tentar imputar qualquer tipo de crime a aquisição de patrocínio privado em 2024 é apenas mais uma narrativa tosca que nasceu dentro da própria direita que tenta sabotar a candidatura do Flávio, aproveitada pela esquerda sem escrúpulos", escreveu o parlamentar.





Segundo a colunista do Globo Malu Gaspar, o antigo dono do Banco Master repassou R$ 62 milhões para a produção. Após a repercussão do caso nesta quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou em público por meio de uma nota e de um vídeo. Ele se defendeu e disse que Vorcaro "tinha um contrato" para financiar Dark Horse.

— Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato, que ele ao não pagar as parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, sequer ser concluído. Em função disso, procuramos outros investidores para concluir esse filme — disse Flávio.

Eu idealizei esse filme em 2023, após a consolidação do regime de exceção no Brasil, pois sabia que iríamos precisar de algo que preservasse o imaginário público das investidas de reescrever a história, que toda tirania produz.



Tínhamos um ideal muito claro, não usar recurso… — MarioFrias (@mfriasoficial) May 14, 2026

Ontem, no entanto, Mário Frias chegou a publicar uma nota no Instagram e afirmou que "não há um único centavo do sr. Daniel Vorcaro em Dark Horse". Ele acrescentou também que Flávio Bolsonaro não mantém qualquer ligação com a produção do filme.

"E, ainda que houvesse, não haveria problema algum: trata-se de relação estritamente privada, entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido", afirmou o deputado, em comunicado divulgado nas redes sociais.

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