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respeito Após dizer que candidatura de Nikolas é 'loucura', Valdemar diz ter 'confiança e respeito' por ele Presidente do PL disse que comentário se refere ao critério da idade do deputado

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou nesta quarta-feira uma nota em que faz diversos elogios ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A declaração acontece após o dirigente partidário classificar como “loucura” a possibilidade de Nikolas concorrer à presidência da Câmara, já que ele tem menos de 35 anos e não poderia entrar na linha sucessória da Presidência da República.

“O deputado Nikolas Ferreira é um dos quadros mais preparados e promissores do PL. Tem uma trajetória política de destaque, grande capacidade de liderança e reúne todas as qualidades para ocupar importantes espaços na vida pública”, disse Valdemar

Mais cedo nesta quarta, o presidente do partido disse ao GLOBO que Nikolas não pode ser candidato ao comando da Câmara porque tem menos de 35 e não poderia assumir a Presidência da República, cargo que o chefe da Casa assumiria com a vacância do presidente do país e do vice.

— Loucura. O presidente da Câmara precisa ter no mínimo 35 anos, porque está na linha sucessória (do presidente da República) — declarou.

Na nota, o chefe do partido disse que a declaração diz respeito somente ao critério da idade e que não teve a intenção de criticar o deputado.

“Minha declaração ao jornal O Globo se referiu exclusivamente ao requisito constitucional de idade para a Presidência da Câmara dos Deputados. Por integrar a linha sucessória da Presidência da República, depois do presidente do vice-presidente, o cargo exige idade mínima de 35 anos, conforme estabelece a Constituição Federal. Nikolas tem 30 anos”.

Valdemar disse também que Nikolas tem importância “para o Partido Liberal e para a política brasileira”.

Há um movimento de um grupo de bancada do PL na Câmara que deseja lançar o deputado Nikolas Ferreira como candidato ao comando da Casa. Por sua vez, a cúpula do partido busca uma composição com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tenta a reeleição.

Parlamentares ligados a Valdemar temem ficar sem espaço em comissões de destaque caso fiquem fora do bloco de apoio a Motta e veem pouca viabilidade em uma candidatura alternativa.

A ala mais ligada ao bolsonarismo, no entanto, critica qualquer aproximação com Motta por conta da aliança que ele fez com o PT e Lula na eleição presidencial.

Caso a legenda decida ter candidato próprio, outros nomes cotados são o de Sóstenes, Zé Trovão (SC), Cabo Gilberto (PB), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP).

Outra opção ventilada é apoiar um candidato do Novo, único partido até agora que decidiu que não vai estar com Motta. A sigla lançou o deputado eleito Paulo Martins (PR) como candidato.

Citado como motivo por Valdemar como fator que inviabiliza a candidatura de Nikolas, a previsão de idade mínima para que um deputado federal se candidate a presidente da Câmara não aparece de forma explícita na legislação. A Constituição estabelece que para assumir o cargo de deputado federal é preciso ter no mínimo 21 anos e Nikolas tem 30 anos.

Por outro lado, em caso de vacância dos cargos de presidente da República e do vice-presidente, o próximo na linha sucessória a assumir a Presidência do país é o chefe da Câmara. Para o cargo de presidente é preciso ter a idade mínima de 35 anos, o que inviabilizaria Nikolas de entrar na linha sucessória da Presidência caso ele fosse eleito presidente da Câmara.

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