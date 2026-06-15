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BRASIL Após Eduardo sugerir ruptura com o Novo, Zema evita novas críticas a Flávio Ex-governador de Minas Gerais, em palestra em São Paulo, fez apenas comentários indiretos sobre caso Master: 'O banqueiro bandido mora em Belo Horizonte e nunca o encontrei'

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema (Novo) evitou fazer novas críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelas relações com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após Eduardo Bolsonaro (PL) sugerir um rompimento “geral” do bolsonarismo com o partido Novo.

O mineiro disse que “não acredita” nesta ruptura e que, apesar de não retirar o que disse no passado, quando que Flávio tinha "muito a explicar" sobre o caso, ele avalia que está “olhando para o futuro”. Ainda assim, Zema fez comentários indiretos sobre o tema ao dizer que "nunca se encontrou" com Vorcaro e que “assombração sabe para quem aparecer”.

— O que eu disse sobre o Eduardo Bolsonaro eu já havia dito, todo mundo sabe, é público e notório, e é bola para frente. Não acreditamos, não (no rompimento) — falou a jornalistas após uma palestra no fórum Rumos do Brasil, promovido pela revista Veja nesta segunda-feira (15), em São Paulo. — Eu já falei o que eu tinha de falar sobre essa questão aí. Não vou entrar mais nesse ponto. Eu não retiro nada do que eu falei, mas eu estou olhando para o futuro agora — concluiu.

Durante a palestra, Zema deu uma indireta sobre o caso, sem citar o nome de Flávio, ao responder a uma pergunta sobre corrupção.





— O banqueiro bandido (Vorcaro) mora em Belo Horizonte e, morando na mesma cidade que ele, nunca o encontrei, ele nunca pediu uma audiência. Assombração sabe para quem aparecer, e para mim não apareceu mesmo, eu fiz um governo sem esquema. Tem algumas coisas que você tem que fazer exemplarmente — afirmou.

Indagado se não haveria contradição em criticar Flávio pelas relações com Vorcaro, mas dizer que vai se unir a ele para derrotar Lula em um eventual segundo turno, Zema disse:

— Não tem contradição nenhuma, o que eu disse, é público, é que todos nós da direita estaremos juntos no segundo turno contra a esquerda, isso é indiscutível. Agora eu não posso concordar com algo que eu discordo totalmente, uma coisa não impede a outra de forma alguma.

A relação entre Flávio e Zema vem se deteriorando desde que vieram à público as mensagens e áudios trocados entre o senador e Vorcaro. Zema criticou publicamente Flávio sobre o tema, e disse, em uma entrevista na semana passada, ter ficado “indignado” com as informações divulgadas sobre o caso e afirmou que pessoas que mantêm proximidade com indivíduos envolvidos em irregularidades devem ser observadas com cautela. Meses atrás, havia a expectativa de que Zema desistisse da candidatura própria para compor uma chapa com o filho de Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais neste fim de semana, Eduardo Bolsonaro rebateu as críticas ao irmão e sugeriu que Zema estaria motivado por rivalidade política, e chegou a defender um rompimento completo com o Novo. “Que postura vagabunda, critica o Flávio apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o Partido Novo", afirmou Eduardo em uma publicação nas redes sociais.

Salles: 'fatos graves'

Um dos expoentes do partido Novo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), ex-ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro, afirmou ao GLOBO que Zema deveria ter aguardado explicações de Flávio antes de se manifestar sobre as suas relações com Vorcaro, mas que, “no sentido do combate à corrupção, ele está certo”.

— Os fatos são muito graves. Essas falas todas, essas ligações e mensagens, isso tudo é muito grave — declarou o deputado.

Salles é pré-candidato ao Senado e, apesar da participação no governo Bolsonaro, foi contra a indicação de Flávio como candidato a presidente e entrou em atritos públicos com Eduardo depois de insinuar que este teria feito um acordo financeiro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para apoiar André do Prado (PL) para o mesmo cargo que almeja.

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