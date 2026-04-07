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Segurança Após encontro com Alcolumbre, relator diz que CPI do Crime não será prorrogada Alessandro Vieira critica decisão como 'unilateral' e fala em 'desserviço'

Após se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira, afirmou nesta terça-feira (7) que a comissão não será prorrogada e deve encerrar seus trabalhos no próximo dia 14.

Segundo Vieira, Alcolumbre decidiu não estender o funcionamento do colegiado sob o argumento de que se trata de um ano eleitoral e que a prorrogação não seria adequada neste momento.

— Eu tive agora no início da tarde uma reunião com o presidente Alcolumbre. O presidente decidiu não fazer a prorrogação. Ele justifica que se trata de ano eleitoral e não é bom — afirmou o relator.

Vieira criticou a decisão e classificou a medida como unilateral.

— É uma decisão unilateral do presidente que não tem a nossa concordância — disse.

O senador afirmou ainda que a comissão ficará sem tempo para aprofundar as investigações e disse estar “frustrado”.

— É óbvio que a gente não concorda com esse posicionamento. Eu entendo que o presidente presta um grande desserviço. Infelizmente não teremos tempo — declarou.

Com o encerramento previsto para a próxima semana, o relator afirmou que o colegiado deve votar o relatório final no dia 14.

Apesar da decisão, Vieira descartou, neste momento, recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar garantir a prorrogação da CPI.

— Nós temos hoje uma definição do STF de que cabe ao presidente do Senado esse entendimento de oportunidade — afirmou.

Vieira afirmou ainda que Davi Alcolumbre tem indicado a interlocutores que não pretende instalar CPIs por vontade própria.

Ao chegar no Senado mais cedo, Alcolumbre respondeu que a reunião havia sido “muito boa”.

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