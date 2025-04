A- A+

Brasília Após escândalo do INSS, Lupi não deve escapar da degola Segundo matéria da TV Globo, ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos dos benefícios de pensão e aposentadoria do INSS

Tão logo estourou o escândalo do INSS, desvio de quase R$ 7 bilhões de contribuições de sacrificados aposentados e pensionistas manipulados por quadrilhas, o Governo Lula e aliados se encarregaram de jogar a roubalheira no colo dos governos passados, sustentando que tudo começou em 2016, no Governo Michel Temer.

Mas nada melhor do que um dia atrás do outro. A TV Globo descobriu que o ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos dos benefícios de pensão e aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mas levou cerca de um ano para tomar providências.

A ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social de junho de 2023 mostra que a representante do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), Tônia Galleti, levou o problema ao ministro. O conteúdo do documento foi noticiado pela TV Globo com exclusividade. Galetti havia pedido a inclusão do tema na pauta daquela reunião, mas a solicitação não foi aprovada porque os temas já tinham sido definidos.

Diante disso, ela reforçou o pedido de discussão sobre os Acordos de Cooperação Técnica das entidades que possuíam desconto de mensalidade junto ao INSS. Ela requisitou que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuíam acordos com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle.

De acordo com o documento, o ministro registrara que a solicitação do sindicato era relevante, mas que não haveria condições de fazê-la de imediato, "visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso". Na ocasião, Lupi solicitou que o tema fosse pautado como primeiro item da reunião seguinte. No entanto, o assunto não foi discutido e só entrou na pauta do Conselho em abril do ano passado.

Ou seja, tudo leva a crer que Lupi está envolvido até o talo com a quadrilha, até porque resistiu em aceitar a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que, segundo a Polícia Federal, sabia de tudo e escondeu debaixo do tapete. Ambos têm culpa no cartório. O primeiro já foi degolado. Resta saber até quando o presidente Lula vai deixar a Previdência sangrando e nas mãos de um suspeito.

