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Eleições 2026 Após escolha de Gaspar como vice, Flávio participa de encontro para eleitorado feminino em SP Comício promovido por deputada Simone Marquetto (PP-SP) tinha mais homens do que mulheres no palco

O senador Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo partido Liberal (PL), participa de um comício em Itapetininga, no interior de São Paulo, voltado ao eleitorado feminino, na manhã deste sábado (8). O encontro, chamado Café Entre Elas, é promovido pela deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), ex-prefeita da cidade.

O evento, anunciado para "para discutir políticas públicas para as mulheres, com as mulheres", contou com quatro homens e uma mulher em seu cartaz de divulgação. Ao iniciar com mais de uma hora de atraso, o palco tinha maioria masculina.

Além de Flávio e da anfitriã, estavam no centro do palanque os candidatos ao senado André do Prado (PL-SP), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de segurança do estado, e o deputado Maurício Neves, presidente do PP.

O encontro em Itapetininga foi o primeiro comício de fim-de-semana em que o senador compareceu desde que anunciou o candidato a vice-presidente em sua chapa, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). Ex-secretário de segurança de Alagoas, o parlamentar ganhou o posto na campanha após uma tentativa frustrada de Flávio de conseguir uma mulher como vice.

O voto feminino tem sido um desafio para o candidato nas pesquisas, especialmente depois de Michele Bolsonaro (PL-DF), sua madrasta, tê-lo criticado em um vídeo. A ex-primeira-dama selou as pazes com o Flávio de maneira protocolar depois do episódio, mas tem evitado aparecer em público com o enteado.





Com dificuldade de articular eventos com o PL Mulher, programa do partido liderado por Michele para atrair candidaturas femininas, Flávio fez seu primeiro evento voltado a mulheres com o PP, que tem sua própria iniciativa de gênero, o Mulheres Progressistas, do qual Marquetto faz parte. O partido, que não fechou aliança com o PL para palanques nacionais, também não tem mulheres concorrendo a cargos majoritários em São Paulo.

O evento em Itapetininga, apesar da maioria masculina no palco, conseguiu atrair algum público feminino na região. Vários prefeitos do sudoeste de São Paulo compareceram. Transmitido nas redes sociais em canal de Marqueto, o comício teve pouca audiência online, porém, com 22 duas pessoas assistindo ao vídeo durante seu início.

Prado foi o primeiro a falar no comício. Apontado como “Centrão” e “apadrinhado de Valdemar da Costa Neto” por concorrentes da direita como Ricardo Salles (Novo), que disputará com ele a vaga ao Senado, fez acenos ao bolsonarismo.

— Quem quer ver o capitão livre? Quem quer? Todos nós queremos — disse Prado, em referência a Jair Bolsonaro. — O nosso país está sangrando, está sofrendo. Por isso estamos todos juntos (...), para que Flávio Bolsonaro possa ser o próximo presidente.

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