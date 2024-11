Após explosões, GSI fez disparo de advertência contra pessoa que se aproximou da Granja do Torto

A- A+

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência República fez um disparo de advertência contra uma pessoa que se aproximou da Granja do Torto na noite de quarta-feira após as explosões que deixaram um morto na Praça dos Três Poderes.

O episódio aconteceu por volta das 21h, uma hora e meia depois da ocorrência em frente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Integrantes do governo disseram que houve uma tentativa de invasão do local. Questionado sobre o episódio, o Gabinete de Segurança Institucional divulgou uma nota.

“Sobre o assunto o GSI informa que ontem por volta das 21h uma sentinela da Granja do Torto observou a aproximação de uma pessoa na direção do seu posto. O militar advertiu para que se afastasse, mas ela continuou se aproximando. Seguindo o procedimento previsto, o soldado executou um disparo de advertência para o alto com uso de munição não letal. O suspeito fugiu. Foram feitas buscas nas proximidades, mas ninguém foi encontrado.”

A Granja do Torto é uma espécie de casa de campo da Presidência da República, localizada em Brasília. O local é usado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reuniões esporádicas e para pescar.

Foi lá que aconteceu a confraternização de fim de ano do governo em 2023.

No momento da explosão na Praça dos Três Poderes e da ocorrência na Granja do Torto, Lula estava no Palácio da Alvorada com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Veja também

VARREDURA Policiais usaram cão farejador para encontrar explosivos em casa alugada por homem-bomba