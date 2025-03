Após fala de Lula, Gleisi diz que "gestos valem mais do que palavras"

A- A+

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) minimizou a fala em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter escalado uma "mulher bonita" na articulação política para melhorar a relação com o Congresso.

— Gestos valem mais que palavras. Presidente Lula tem um histórico que o credencia junto à luta das mulheres.





Mais cedo, Gleisi já havia se manifestado sobre o assunto nas redes sociais. Integrantes da oposição usaram a declaração de Lula para criticar o governo.

"Repudio os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente. Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, nas estatais, no BB, na CEF, no STM e outros tantos lugares. Que moral vocês têm? Vocês esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro!", escreveu a ministra no post.

Na quarta-feira, Lula disse que escalou uma “mulher bonita” para chefiar a articulação política, em referência a Gleisi Hoffmann, para “mudar” a relação com o Congresso. Lula participou de um evento no Palácio do Planalto para lançar o novo consignado privado. Parlamentares estavam presentes, como o presidente da Câmara. Hugo Motta (Republicanos-PB).

— É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara (Motta) e o presidente do Senado (Davi Alcolumbre). Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês… Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês.

