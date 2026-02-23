A- A+

Eleições 2026 Após fala de Nikolas, esposa de Eduardo sai em defesa do marido: 'Decisões difíceis têm peso' Heloísa reafirma que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está bem, mas justifica que o deputado enfrenta um período difícil desde que decidiu se afastar do País para "continuar lutando por aquilo em que acredita"

A esposa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Heloísa Bolsonaro, publicou nesta segunda-feira (23) um texto em seu perfil no Instagram em defesa do parlamentar, após o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmar que ele "não está bem" em meio ao embate público entre aliados da direita.

Heloísa reafirma que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está bem, mas justifica que o deputado enfrenta um período difícil desde que decidiu se afastar do País para "continuar lutando por aquilo em que acredita".

"Há um ano ele foi obrigado a tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida: se afastar do seu país para continuar lutando por aquilo em que acredita. Decisões difíceis têm peso", escreveu.

Ela afirma que o distanciamento incluiu a interrupção de contatos diretos com o pai. "Ficar longe da sua terra, da sua história e, principalmente, do seu pai - seu maior ídolo e exemplo - não foi escolha simples. No início ainda conseguiam se falar por telefone. Depois, nem isso. E hoje, somente por cartas ".

A publicação relata ainda um diálogo atribuído a pai e filho, no qual Eduardo teria alertado que suas ações poderiam "acelerar" uma eventual prisão do ex-presidente. Segundo o texto, Jair teria respondido: "Se não for para todos, não será para mim também. Continue!".

Sem citar diretamente Nikolas, a postagem é uma resposta à declaração do deputado mineiro, que, no último sábado (21) afirmou que Eduardo não estava bem e que não perderia tempo com divergências internas. O comentário de Nikolas ocorreu após críticas de Eduardo à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ao próprio parlamentar, em meio a discussões sobre apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Planalto indicado por Bolsonaro.

No texto, a esposa de Eduardo sustenta que o deputado segue firme, mesmo ciente dos riscos de confrontar o Supremo Tribunal Federal (STF). "Eduardo sabia dos riscos. Sabia que quanto mais pressionasse o Supremo Tribunal Federal, mais sua própria família poderia sofrer. Mesmo assim, ele seguiu e segue firme."

A publicação convoca mobilização em torno da eventual candidatura de Flávio. "Fazer circular o nome de Flávio, eu, você, todos nós. Vamos usar nosso alcance para torná-lo mais conhecido", escreveu.

Racha no bolsonarismo

A manifestação ocorre em meio a um racha público no campo bolsonarista, marcado por trocas de críticas nas redes sociais e disputas sobre a estratégia eleitoral para 2026.

Eduardo afirmou que Michelle e Nikolas estariam "jogando o mesmo jogo" e sofrendo de "amnésia". Em resposta, Nikolas Ferreira disse que Eduardo "não está bem" e negou qualquer "amnésia" por parte dele ou de Michelle, mas reafirmou apoio a Flávio.

Michelle não respondeu diretamente às declarações de Eduardo. No entanto, uma publicação direcionada a Bolsonaro feita por ela nas redes sociais foi interpretada como indireta. "Ele ama banana frita", escreveu.

Eduardo, apelidado pejorativamente de "bananinha" por críticos, pareceu interpretar a postagem como provocação. Ele republicou o tuíte de um seguidor que dizia: "Continuem fritando banana enquanto o Flávio e o Eduardo estão trabalhando duro para resgatar o país".



